Politique

Cân Tho veut accélérer son partenariat vert et logistique avec l’Allemagne

Les autorités locales ont exprimé leur volonté d’intensifier les liens avec le tissu entrepreneurial, les institutions universitaires et les provinces allemandes. L’objectif est de diversifier les flux d’investissements et catalyser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la formation professionnelle et des transferts de compétences.

L’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth, et des diplomates allemands posent avec le président du Comité populaire de Cân Tho, Truong Canh Tuyên. Photo : VNA
L’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth, et des diplomates allemands posent avec le président du Comité populaire de Cân Tho, Truong Canh Tuyên. Photo : VNA

Cân Tho (VNA) – Une délégation allemande menée par l’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth, et des représentants de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), s’est rendue jeudi 5 novembre à Cân Tho pour se renseigner sur les grandes orientations de développement de la ville et poser les jalons de futurs programmes de coopération.

La diplomate allemande a souligné lors de sa visite l’intérêt de son pays de cerner les priorités stratégiques de la ville afin de renforcer la coopération bilatérale. Ce déplacement vise à identifier les secteurs clés de la ville pour stimuler les échanges et les connexions futures.

À l’avenir, l’Allemagne prévoit de déployer plusieurs programmes et projets axés prioritairement sur l’agriculture durable, l’adaptation au changement climatique et la gestion des ressources en eau, en parfaite adéquation avec les orientations de développement de la ville, a-t-elle fait savoir.

L’ambassadrice Helga Margarete Barth s’est également dit convaincu que les relations de coopération bilatérale, combinées au nouvel espace de développement de Cân Tho issu de sa réorganisation administrative, ouvriront des perspectives inédites pour dynamiser les échanges et le partenariat économique.

Évoquant la feuille de route de la ville, le président du Comité populaire de Cân Tho, Truong Canh Tuyên, a indiqué que la ville se concentrerait, d’ici 2030 et avec une vision à l’horizon 2045, sur l’attraction des investissements et le renforcement de la coopération dans des secteurs : l’éducation, la formation, la santé, la logistique, la science, la technologie et la transformation numérique.

Cân Tho est par ailleurs en quête d’investisseurs pour développer des parcs technologiques numériques, des zones dédiées aux technologies de l’information et des technopôles de pointe, a-t-il précisé.

Grâce à ses atouts majeurs dans l’agriculture, l’aquaculture, l’industrie de transformation, le commerce et les services, la ville du delta du Mékong ambitionne de s’affirmer comme un véritable pôle logistique tout en structurant une économie verte.

Les autorités locales ont ainsi exprimé leur volonté d’intensifier les liens avec le tissu entrepreneurial, les institutions universitaires et les provinces allemandes. L’objectif est de diversifier les flux d’investissements et catalyser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la formation professionnelle et des transferts de compétences.

Dans cette dynamique, Cân Tho table sur le soutien continu de l’ambassade d’Allemagne, de son consulat général et de la GIZ. Ces institutions sont perçues comme des relais stratégiques indispensables pour mobiliser l’expertise et les financements outre-Rhin, en priorité vers l’agriculture et l’aquaculture durables, la gestion intégrée des ressources en eau, la préservation environnementale, l’adaptation climatique et le déploiement de l’économie circulaire.

La ville a par ailleurs salué le bilan des interventions menées ces dernières années par la GIZ et les organisations allemandes. Le déploiement des projets structurants GIC et 3RProMar, adossé à divers travaux de recherche, a concrètement permis de renforcer les compétences techniques locales, de modéliser des schémas de développement durable et de lever des ressources essentielles à l’essor socio-économique du territoire.

Actuellement, Cân Tho compte quatre projets d’investissements directs étrangers (IDE) en provenance d’Allemagne, pour un capital social total d’environ 24,18 millions de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2026, les exportations de la ville vers l’Allemagne ont atteint 10,27 millions de dollars, portées notamment par les produits aquatiques, agricoles et de confiserie. En contrepartie, les importations se sont chiffrées à 113.500 dollars, constituées essentiellement de produits agropharmaceutiques, de médicaments vétérinaires et de papier. – VNA

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