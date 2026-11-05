Politique

Le Japon mise sur un nouvel essor des relations avec le Vietnam

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, se dit convaincu que la visite de To Lam au Japon, du 8 au 11 novembre, ouvrira une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec un approfondissement de la coopération en matière de sécurité économique, énergétique et régionale.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Photo : VNA
Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La visite au Japon, du 8 au 11 novembre, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s'inscrit dans la continuité des échanges de délégations de haut niveau, après la visite au Vietnam de la Première ministre Takaichi Sanae. Cette visite constituera une occasion importante de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, tant sur le plan formel que concret, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Tokyo sur la signification et l'importance particulière de cette visite, le diplomate japonais a souligné que le Vietnam est un partenaire clé du Japon dans la concrétisation de l'initiative visant à promouvoir un “Indo-Pacifique libre et ouvert” (FOIP). Lors de cette visite au Japon, le dirigeant To Lam devrait prononcer un discours devant la Diète japonaise.

Actuellement, face à une concurrence acharnée autour des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), de la sécurisation de l'approvisionnement en ressources et de l'accroissement des intérêts, les défis diplomatiques auxquels le Japon et le Vietnam doivent faire face conjointement se multiplient et couvrent des domaines tels que la sécurité économique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Lors de la récente visite au Vietnam de la Première ministre Takaichi Sanae, les dirigeants des deux pays ont identifié la sécurité économique comme un nouveau domaine prioritaire de la coopération Japon-Vietnam. “Je pense que la coopération dans ce domaine constituera également l'un des résultats marquants de la visite au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.”.

De nombreuses questions restent à résoudre, parmi lesquelles la sécurité énergétique constitue l'une des urgences majeures, notamment au regard de la situation actuelle au Moyen-Orient. Le Japon encouragera la concrétisation de projets de coopération dans le cadre de la nouvelle initiative baptisée « POWERR Asia », qui vise à renforcer les systèmes d'approvisionnement énergétique, à diversifier les sources d'énergie et à améliorer le niveau de développement industriel au Vietnam et dans d'autres pays asiatiques. À travers la Communauté asiatique zéro émission nette (AZEC), le Japon intensifiera sa coopération en mettant l'accent sur le renforcement de la résilience de l'économie et des systèmes énergétiques.

Par ailleurs, le renforcement de l'autonomie et de la résilience du Japon et du Vietnam dans tous les domaines constitue également un objectif important. Dans cette perspective, le Japon souhaite élargir davantage le champ de sa coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que le renforcement des chaînes d'approvisionnement, notamment en minerais critiques, l'IA, les semi-conducteurs et le spatial.

Dans un contexte international de plus en plus imprévisible, qui rend urgente la nécessité de garantir la sécurité économique et de faire face aux vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, le Japon attache une importance particulière à son partenariat avec le Vietnam dans les cadres internationaux placés sous le rôle moteur de l'ASEAN, ainsi que dans les mécanismes régionaux de libre-échange multilatéral.

Le Vietnam considère l'intégration internationale comme l'un des piliers importants de sa politique étrangère et joue un rôle de plus en plus actif au sein de l'ASEAN et sur la scène internationale. Cette année, le Vietnam assume la responsabilité de la présidence du CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) et accueillera l'année prochaine le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Le Japon souhaite poursuivre sa coordination avec le Vietnam afin de promouvoir ensemble un rôle moteur au sein des forums multilatéraux dans les temps à venir.

Le Japon et le Vietnam disposent encore d'importantes marges de coopération pour contribuer ensemble à une croissance durable et stable dans toute la région, à travers des efforts visant à garantir un approvisionnement énergétique stable et à accélérer la transition vers les énergies propres dans la région, ainsi qu'à promouvoir le développement durable et à renforcer la connectivité dans la région du Mékong.

Dans un contexte où l'environnement sécuritaire autour des deux pays devient de plus en plus complexe, les activités de coopération dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi revêtent également une importance particulière. Le Japon renforcera sa coordination avec le Vietnam au sein des forums internationaux afin de promouvoir le respect rigoureux du principe de primauté du droit dans les espaces maritimes, notamment en Mer Orientale. Il intensifiera progressivement sa coopération bilatérale afin de renforcer les capacités de défense, contribuant ainsi, aux côtés du Vietnam, au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, a-t-il conclu. - VNA

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