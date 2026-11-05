Le Vietnam condamne fermement les cyberattaques en Europe

Hanoï (VNA) - Interrogée sur les informations récemment relayées par les médias internationaux concernant une cyberattaque visant les systèmes de réfrigération de supermarchés à travers l’Europe, ainsi que sur les recommandations de certains pays invitant leurs populations à constituer des réserves de produits de première nécessité pour faire face aux situations d’urgence, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a indiqué que le Vietnam suivait de près les évolutions de la situation.



« Cette question suscite actuellement une vive attention dans le monde, y compris au Vietnam », a-t-elle souligné.



Les cyberattaques visant les systèmes de réfrigération des supermarchés en Europe montrent que les risques liés à la cybersécurité s'étendent de plus en plus. Ils ne concernent plus uniquement les données et les systèmes d'information, mais peuvent également affecter directement les activités de production et commerciales, les chaînes d'approvisionnement ainsi que la vie quotidienne de la population.



Le Vietnam condamne fermement les cyberattaques et les actes portant atteinte à la cybersécurité, quelle qu'en soit la forme. La protection des systèmes essentiels, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la finance, de la santé, des transports et de l'approvisionnement en marchandises, constitue une exigence particulièrement importante qui doit être mise en œuvre de manière proactive, suffisamment tôt et de loin.



S'agissant des recommandations invitant la population à préparer des produits de première nécessité pour faire face aux situations d'urgence, les autorités compétentes vietnamiennes coordonneront leurs efforts afin d'évaluer les risques et d'étudier les mesures adaptées à la situation réelle. Ces mesures porteront notamment sur le renforcement de la sensibilisation et l'orientation de la population pour qu'elle puisse prévenir les risques et réagir de manière proactive en cas d'incident, tout en évitant de susciter l'inquiétude au sein de la société.



En matière de coopération internationale, le Vietnam continuera de promouvoir les échanges d'informations, le partage d'alertes précoces, la coordination des enquêtes et la lutte contre la cybercriminalité transfrontalière ainsi que le renforcement des capacités de réponse aux incidents.



En tant que pays hôte de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le Vietnam réaffirme son engagement à coopérer activement et de manière responsable avec la communauté internationale dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité.



À cette occasion, la porte-parole a également réaffirmé la position du Vietnam, qui consiste à passer résolument d'une réaction passive à une démarche proactive fondée sur la prévention et l'anticipation des risques, tout en étant prêt à intervenir pour garantir la cybersécurité, protéger les activités essentielles de l'économie et préserver les conditions de vie de la population. - VNA

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