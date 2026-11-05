La prévention au cœur de la lutte contre la criminalité

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN), les députés ont examiné, le 5 novembre, des rapports concernant le programme cible national de prévention et de lutte contre la criminalité pour la période 2026-2035.



Présentant un rapport au nom du Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a indiqué que le programme visait à mobiliser l’ensemble du système politique et de la société dans la lutte contre la drogue et la criminalité, en plaçant les citoyens au centre de l’action et les communes au cœur du dispositif.



Il prévoit notamment de renforcer l’utilisation des technologies et de moderniser les équipements, en privilégiant la prévention afin de réduire durablement la criminalité et les méfaits de la drogue.



D’ici 2030, le programme vise à réduire chaque année le nombre de personnes dépendantes aux drogues et de consommateurs de drogues illicites. L’objectif est également de parvenir à ce qu’au moins 50 % des communes, quartiers et zones spéciales du pays soient exempts de drogues, tout en renforçant la lutte contre le trafic et les cultures illicites de plantes stupéfiantes.



À l’horizon 2035, plus de 95 % de la population devraient avoir accès aux informations de sensibilisation à la prévention de la criminalité. Tous les élèves et 90 % des étudiants devraient également bénéficier d’actions de sensibilisation. Le programme prévoit en outre de renforcer la cybersécurité au niveau local et de réduire chaque année de plus de 10 % le nombre d’infractions portant atteinte à l’ordre social.



Présentant le rapport d’examen, Phan Chi Hieu, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, a souscrit, dans l’ensemble, à la nécessité de ce programme, qui intègre également le programme cible national de lutte contre les stupéfiants à l’horizon 2030, déjà approuvé par l’Assemblée nationale.



La Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale a toutefois recommandé de mieux harmoniser les objectifs, les mesures et les ressources prévues pour les deux phases 2026-2030 et 2031-2035. Elle a également demandé de préciser les besoins financiers et les modalités de financement du programme, en accordant une attention particulière aux zones frontalières.



La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, ouverte le 17 octobre 2026 à Hanoï, devrait s’achever le 21 novembre. Elle se déroule en deux phases, du 17 octobre au 14 novembre, puis du 20 au 21 novembre.



Au cours de cette session, l’Assemblée nationale devrait examiner et adopter 43 projets de loi et de résolution à caractère normatif, dont plusieurs touchent directement aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens.



Les députés examineront également quatre autres projets de loi : le Code maritime et des voies navigables du Vietnam, la loi révisée sur la sécurité sanitaire des aliments, la loi sur les transactions de produits dérivés et la loi sur le développement des industries culturelles.



L’Assemblée nationale se penchera par ailleurs sur dix grands groupes de questions concernant notamment le développement socio-économique, le budget de l’État et ses activités de contrôle. -VNA