Société

La bourse Udeok Global 2026 soutient les étudiants vietnamiens en République de Corée

Le Fonds Wooduk Yoon Duk Byung a attribué 48 bourses à des étudiants étrangers en République de Corée en 2026, dont 35 à des étudiants vietnamiens, afin de soutenir leur parcours universitaire et de promouvoir les échanges entre les jeunes générations.

La bourse Udeok Global 2026 soutient les étudiants vietnamiens en République de Corée

Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des bourses Udeok Global 2026 s’est tenue le 4 novembre en République de Corée, en présence de représentants du Fonds Wooduk Yoon Duk Byung, d’invités et d’étudiants internationaux, dont des Vietnamiens. Le programme récompense les étudiants ayant de bons résultats scolaires, faisant preuve de persévérance face aux difficultés et désireux de contribuer à la communauté.

Placée sous le thème « Relever les défis pour grandir – Construire ensemble l’avenir », cette initiative encourage les étudiants à surmonter les obstacles, à développer leurs capacités et à renforcer leur sens des responsabilités.

Les études en République de Corée offrent des possibilités d’acquérir des connaissances, de découvrir une autre culture et de préparer sa carrière. Elles comportent toutefois des difficultés liées à la langue, au coût de la vie et à l’adaptation à un nouvel environnement.

Lors de la cérémonie, Lee Jeong Yeol, président du Fonds Wooduk Yoon Duk Byung, a souligné le rôle de l’éducation dans le développement des compétences individuelles, la formation de talents internationaux et le renforcement de la coopération entre les pays. Il a précisé que les bourses ne constituaient pas seulement une aide financière, mais aussi une reconnaissance des efforts fournis par les étudiants dans leurs études, leurs recherches et leur développement personnel, tout en les encourageant à contribuer à la société.

Pour les étudiants vietnamiens, cette aide représente un encouragement concret à poursuivre leurs objectifs universitaires et professionnels. Les études dans un environnement international leur permettent également d’élargir leurs connaissances, de développer leurs réseaux et de contribuer à renforcer la compréhension mutuelle entre la République de Corée et le Vietnam.

Créé en 2010, le Fonds Wooduk Yoon Duk Byung intervient dans les domaines de la promotion de l’éducation, du soutien à l’enseignement et de la médecine. En 2023, il a lancé un programme de bourses internationales destiné aux étudiants étrangers inscrits dans les universités sud-coréennes.

En 2026, le fonds a attribué 48 bourses d’un montant de 3 millions de wons chacune, soit environ 2.240 dollars. Parmi elles, 35 ont été accordées à des étudiants vietnamiens, 10 à des étudiants ouzbeks et trois à des étudiants mexicains.

À travers ce programme, le fonds contribue à élargir les possibilités d’accès à l’éducation, à promouvoir les échanges culturels et à renforcer les liens entre les jeunes générations. Cette initiative participe également au développement de l’amitié, de la compréhension mutuelle et des échanges entre les peuples vietnamien et sud-coréen. -VNA

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