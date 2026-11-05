Le Vietnam et la France jumellent quatre gares historiques pour promouvoir le tourisme ferroviaire

Hanoï (VNA) – La Compagnie des chemins de fer du Vietnam (VNR) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont célébré le jumelage des gares de Hai Phong et de Pontorson-Mont-Saint-Michel. À cette occasion, une plaque commémorative marquant le jumelage des gares de Da Lat et de Trouville-Deauville a également été dévoilée.



Cette initiative vise à renforcer la coopération internationale et à promouvoir la diplomatie culturelle et économique dans le secteur ferroviaire.

Des représentants des parties lors de la cérémonie de signature. Photo: Bnews

À cette occasion, la VNR a exprimé sa volonté de développer des activités concrètes autour de trois axes : l’échange d’expériences en matière de préservation et de valorisation du patrimoine ferroviaire, le partage de bonnes pratiques pour intégrer les gares au développement du tourisme, des services et des transports multimodaux, ainsi que la promotion et la création de produits touristiques ferroviaires.



Afin d’assurer le suivi du jumelage entre Hai Phong et Pontorson-Mont-Saint-Michel, les deux entreprises ferroviaires ont convenu de mettre en place un comité de pilotage composé des deux chefs de gare et des personnels concernés. Celui-ci se réunira au moins une fois par an afin d’évaluer les avancées de la coopération et de définir les actions à mener.



Un premier accord de jumelage entre les gares de Da Lat et de Trouville-Deauville avait été signé le 7 mai 2026 à l’ambassade de France au Vietnam.



Les gares de Hai Phong et de Da Lat sont deux ouvrages historiques construits à l’époque coloniale française. Préservées jusqu’à aujourd’hui, elles se distinguent par leur architecture et leur valeur historique et culturelle, étroitement liées à la formation et au développement du réseau ferroviaire vietnamien.



Construite en 1901 et mise en service en 1902, la gare de Hai Phong est reliée à la ligne ferroviaire Hai Phong-Hanoï-Lao Cai-Yunnan (Chine). Remarquable par son architecture et son histoire, elle est devenue l’un des symboles de la ville portuaire et une destination touristique à part entière. En 2025, elle a été officiellement reconnue comme site touristique.



La gare de Da Lat, construite entre 1932 et 1938 par des architectes français sur le plateau de Lam Vien, dans la province de Lam Dong, est considérée comme l’une des plus anciennes gares d’Indochine. Elle est classée au patrimoine historique et culturel national depuis 2001. Le tronçon Da Lat-Trai Mat constitue le seul segment encore exploité de l’ancienne ligne à crémaillère Thap Cham-Da Lat, qui reliait la ville des Hauts Plateaux à Phan Rang, aujourd’hui située dans la province de Khanh Hoa. La gare de Trouville-Deauville, en Normandie (France), présente de nombreuses similitudes avec celle de Da Lat, notamment par son architecture inspirée du style Art déco, associée à des éléments locaux. Toutes deux sont devenues des destinations touristiques réputées, intégrées à des circuits permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine et la culture de leurs régions respectives. À l’instar de la gare de Da Lat, celle de Trouville-Deauville associe le style Art déco à des éléments architecturaux locaux. Toutes deux sont devenues des destinations touristiques à part entière, intégrées aux circuits de découverte du patrimoine et de la culture régionale.



Aujourd’hui, les gares ne sont plus seulement des lieux d’embarquement et de débarquement. Elles constituent également des espaces d’échanges culturels et de rencontres, proposant aux voyageurs divers services et favorisant les interactions entre les populations locales et les visiteurs. Elles contribuent aussi à façonner le paysage urbain et à animer les quartiers environnants.



Selon la VNR, ces quatre gares partagent ainsi bien davantage qu’une histoire et des caractéristiques architecturales communes : elles ont vocation à devenir de véritables portes d’entrée vers leurs territoires respectifs, des lieux de découverte culturelle ouverts aux communautés locales et des pôles de transport à la fois pratiques et attractifs.



Le jumelage des gares vietnamiennes et françaises devrait ainsi contribuer à préserver leur patrimoine architectural et historique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives au tourisme ferroviaire. Les échanges d’expériences, la valorisation des atouts culturels et la mise en réseau des destinations pourraient faire de ces gares historiques des produits touristiques distinctifs, contribuant ainsi à promouvoir les territoires et à renforcer les échanges entre les deux pays. -VNA