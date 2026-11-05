Ninh Binh : Efforts pour préserver les maisons anciennes de Nha Xa

Au fil des décennies, les anciennes maisons du village de Nha Xa, situé dans le quartier de Duy Tan, province de Ninh Binh (Nord), ont préservé leur architecture traditionnelle et les témoignages d’une histoire étroitement liée au développement de l’artisanat local. Aujourd’hui confrontés aux effets du temps et à la pression croissante de l’urbanisation, ces édifices constituent un patrimoine fragile dont la sauvegarde et la valorisation reposent sur une mobilisation conjointe des habitants et des autorités locales, afin de le transmettre aux générations futures.