Ninh Binh : Efforts pour préserver les maisons anciennes de Nha Xa

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Selon les habitants, les anciennes villas de Nha Xa ont été construites durant la période de prospérité du tissage de la soie, entre les années 1920 et 1940. Photo: VNA
Selon les habitants, les anciennes villas de Nha Xa ont été construites durant la période de prospérité du tissage de la soie, entre les années 1920 et 1940. Photo: VNA
Au-delà de leur valeur architecturale, ces anciennes maisons témoignent d'une époque florissante pour le tissage de la soie, illustrant la diligence, le dynamisme et le savoir-faire commercial des habitants de Nha Xa. Photo : VNA
Au-delà de leur valeur architecturale, ces anciennes maisons témoignent d'une époque florissante pour le tissage de la soie, illustrant la diligence, le dynamisme et le savoir-faire commercial des habitants de Nha Xa. Photo : VNA
Aujourd'hui, le village compte encore une dizaine de maisons centenaires. Cependant, les effets du temps ont détérioré plusieurs éléments de ces édifices, notamment les toitures en tuiles, les murs, les portes et les éléments en bois. Photo: VNA
Aujourd'hui, le village compte encore une dizaine de maisons centenaires. Cependant, les effets du temps ont détérioré plusieurs éléments de ces édifices, notamment les toitures en tuiles, les murs, les portes et les éléments en bois. Photo: VNA
Préserver ces maisons ne revient pas seulement à conserver un patrimoine architectural ancien, mais aussi à transmettre les valeurs culturelles et la mémoire collective du village aux générations futures. Photo: VNA
Préserver ces maisons ne revient pas seulement à conserver un patrimoine architectural ancien, mais aussi à transmettre les valeurs culturelles et la mémoire collective du village aux générations futures. Photo: VNA
Ces édifices continuent de s'inscrire dans le quotidien des habitants, témoignant des influences culturelles et architecturales croisées, ainsi que du dynamisme économique qui a marqué ce village artisanal autrefois réputé. Photo: VNA
Ces édifices continuent de s'inscrire dans le quotidien des habitants, témoignant des influences culturelles et architecturales croisées, ainsi que du dynamisme économique qui a marqué ce village artisanal autrefois réputé. Photo: VNA
Plan d'une maison ancienne, dessiné par un architecte français en 1930. Photo: VNA
Plan d'une maison ancienne, dessiné par un architecte français en 1930. Photo: VNA
La préservation de ces maisons se heurte à plusieurs difficultés, notamment au coût élevé des travaux. Le choix de matériaux adaptés aux caractéristiques de l'architecture traditionnelle requiert également des moyens financiers conséquents et un savoir-faire technique spécifique. Photo: VNA
La préservation de ces maisons se heurte à plusieurs difficultés, notamment au coût élevé des travaux. Le choix de matériaux adaptés aux caractéristiques de l'architecture traditionnelle requiert également des moyens financiers conséquents et un savoir-faire technique spécifique. Photo: VNA
Préserver et valoriser les dimensions architecturale, culturelle et historique de ces anciennes maisons contribue non seulement à sauvegarder l'identité du village artisanal, mais ouvre également des perspectives de développement touristique et de transmission de la mémoire historique aux générations futures. Photo: VNA
Préserver et valoriser les dimensions architecturale, culturelle et historique de ces anciennes maisons contribue non seulement à sauvegarder l'identité du village artisanal, mais ouvre également des perspectives de développement touristique et de transmission de la mémoire historique aux générations futures. Photo: VNA
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Ninh Binh : Efforts pour préserver les maisons anciennes de Nha Xa

Au fil des décennies, les anciennes maisons du village de Nha Xa, situé dans le quartier de Duy Tan, province de Ninh Binh (Nord), ont préservé leur architecture traditionnelle et les témoignages d’une histoire étroitement liée au développement de l’artisanat local. Aujourd’hui confrontés aux effets du temps et à la pression croissante de l’urbanisation, ces édifices constituent un patrimoine fragile dont la sauvegarde et la valorisation reposent sur une mobilisation conjointe des habitants et des autorités locales, afin de le transmettre aux générations futures.

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#anciennes maisons #Nha Xa #Ninh Binh

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