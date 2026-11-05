34es SEA Games : le retrait de plusieurs sports majeurs prive le Vietnam de précieux podiums

Hanoi (VNA) - Le Vietnam risque de perdre la possibilité de défendre plus de 20 médailles d’or lors des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) 2027 en Malaisie, les organisateurs ayant validé un programme de 43 sports et 473 épreuves excluant huit disciplines pourvoyeuses de 24 titres lors de l’édition précédente.

La Fédération des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEAGF) a validé le programme définitif de la compétition le 30 octobre dernier. Les 34es SEA Games se dérouleront du 18 au 29 septembre 2027 et seront coorganisés sur quatre sites : Kuala Lumpur, le Sarawak, Penang et Johor.

Ce programme officiel affiche une réduction de 100 épreuves à médailles par rapport à l’édition 2025 en Thaïlande. Selon les médias sportifs vietnamiens, cette cure d’austérité ne se limite pas à l’exclusion pure et simple de certains sports, mais touche également des disciplines maintenues, au sein desquelles plusieurs catégories ont été supprimées.

Huit disciplines évincées, 24 médailles d’or sur la sellette

Pour le Vietnam, l’exclusion de la lutte constitue le coup le plus dur. Avec 10 titres décrochés lors des Jeux de 2025, la discipline figurait parmi les plus plus grands pourvoyeurs de médailles de la délégation. Son absence du programme en Malaisie prive ainsi les lutteurs vietnamiens de toute chance de défendre leurs couronnes.

Le couperet est également tombé sur les trois disciplines de rame. Lors de l’édition précédente, le Vietnam s’était illustré en s’adjugeant quatre médailles d’or en aviron, deux en canoë et deux en course de bateaux traditionnels.

Quatre autres sports — le kickboxing, le ju-jitsu, les échecs et le handball — font aussi les frais de cette refonte. Au total, ces huit disciplines retirées représentaient 24 des 87 médailles d’or glanées par le Vietnam en Thaïlande, soit environ 27,6 % de son précédent bilan doré.

Et l’impact ne s’arrête pas là. La suppression de plusieurs épreuves individuelles dans des sports pourtant maintenus au programme porte à une trentaine le nombre total de titres que le Vietnam ne pourra pas remettre en jeu. Un chiffre qui illustre un manque à gagner évident en termes d’opportunités, plutôt qu’une projection définitive du futur tableau des médailles de la délégation.

La suppression d’épreuves pénalise l’athlétisme et le tir

Le futsal féminin, discipline dans laquelle le Vietnam a décroché son tout premier titre aux SEA Games 2025, ne sera pas au programme en Malaisie. Le relais mixte 4x400 mètres a également été retiré, alors même que le Vietnam y avait remporté la médaille d’or tout en établissant un nouveau record des Jeux en Thaïlande.

En wushu, seul le taolu (l’épreuve technique) sera maintenu ; le sanda (l’épreuve de combat), qui avait rapporté deux médailles d’or au Vietnam, est exclu. Du côté de l’escrime, l’épée masculine individuelle disparaît du calendrier, privant Nguyên Phuoc Dên d’une occasion de défendre son titre.

Quatre épreuves de tir par équipe ont aussi été supprimées, notamment le pistolet à air comprimé à 10 mètres et le pistolet sportif à 25 mètres chez les femmes, deux spécialités où Trinh Thu Vinh et ses coéquipières s’étaient parées d’or.

Ces remaniements sont particulièrement marquants puisque la lutte, l’aviron et le canoë-kayak sont des sports olympiques. Leur exclusion complique la tâche du Vietnam, qui doit désormais concilier ses ambitions de médailles à l’échelle régionale et le développement d’athlètes alignés dans des disciplines reconnues au plus haut niveau international.

Cinq sports supplémentaires validés

Le programme définitif intègre désormais cinq disciplines validées à la suite de recours : le padel, la danse sportive, le teqball, le hockey sur glace et le kabaddi. Le Conseil olympique de Malaisie a précisé que cette décision découlait de concertations entre le comité d’organisation malaisien et les représentants de la SEAGF.

Le vice-président du Conseil olympique de Malaisie, Nur Azmi Ahmad, a confirmé que cette liste finale avait reçu l’aval de l’ensemble des comités nationaux olympiques participants, excluant ainsi tout nouvel ajout.

Pour le Vietnam, l’urgence est désormais à la réévaluation de sa stratégie de médailles et de ses plans de préparation face à ce programme remanié. Privée de plusieurs disciplines qui lui assuraient historiquement de l’or, la délégation vietnamienne va devoir redéployer ses objectifs sur les sports et les épreuves maintenus.

Cette prochaine édition des Jeux comptera sept sports et une centaine d’épreuves à médailles de moins que les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, organisés en Thaïlande en 2025.

Par ailleurs, le padel — sport de raquette combinant des éléments du tennis et du squash — ainsi que la danse sportive font partie des disciplines retenues à l’issue de l’examen des propositions d’ajouts formulées depuis juillet. – VNA