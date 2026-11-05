De la ressource patrimoniale à l’actif créatif

Hanoï (VNA) – Dans un contexte où l’économie créative joue un rôle croissant dans la croissance et le développement durable, la transformation du patrimoine en produits à valeur économique, compétitifs et capables de rayonner sur les marchés constitue un enjeu majeur. Dans cette dynamique, les technologies et la propriété intellectuelle apparaissent comme deux leviers essentiels pour libérer les potentialités créatives, valoriser les savoir-faire et renforcer la puissance douce du pays.
La Résolution n° 80-NQ/TW, adoptée le 7 janvier 2026 par le Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, souligne la nécessité de promouvoir les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique afin de créer de nouveaux espaces et moteurs de développement. Cette orientation ne vise pas seulement à renouveler les méthodes de préservation et de valorisation du patrimoine, mais aussi à favoriser l’émergence de produits inédits, adaptés à la diversité croissante des attentes du public.
Dans les faits, le recours aux technologies ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploitation des ressources patrimoniales. Le mapping vidéo 3D, la réalité virtuelle (VR) et les installations lumineuses contribuent ainsi à renouveler l'expérience des visiteurs dans plusieurs sites emblématiques, tels que le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, la citadelle impériale de Thang Long ou encore le palais impérial de Huê. Ces dispositifs rendent le patrimoine plus accessible et attrayant, tout en associant les dimensions éducative et touristique.
Dans le domaine artistique, des formes traditionnelles telles que le chèo (théâtre populaire), le xẩm (chant des artistes ambulants) et le quan ho (chant alterné) sont revisitées par de jeunes artistes à travers des approches contemporaines. Cette démarche permet d'élargir leur audience et de les inscrire davantage dans la vie actuelle.
Les technologies contribuent également à prolonger la durée de vie des produits, à élargir leurs débouchés et à accroître leur valeur commerciale. Des émissions télévisées telles que « Anh trai vuot ngan chong gai » et « Anh trai say hi » ne se limitent plus à leur diffusion à l'écran : elles donnent lieu à des concerts, des films-concerts et divers produits dérivés. Ces exemples illustrent la possibilité de décliner un même contenu sur plusieurs plateformes et de construire autour de lui une chaîne de valeur génératrice de revenus.
Selon l'avocate Tran Thi Tam, directrice générale d'IPCOM Vietnam, les actifs de propriété intellectuelle (PI) dans ce domaine désignent des créations susceptibles d'être exploitées de manière récurrente dans différents secteurs, du divertissement au cinéma, en passant par les biens de consommation et le tourisme. Soutenues par les technologies, elles permettent de générer des revenus et de renforcer la compétitivité.
Du point de vue juridique, les films, spectacles, œuvres musicales, festivals, destinations touristiques, produits artisanaux et objets souvenirs peuvent relever de différentes catégories de droits, notamment le droit d'auteur, les droits voisins, les marques, les noms commerciaux et les indications géographiques. Le développement de ces actifs contribue ainsi non seulement à créer de la valeur économique, mais aussi à promouvoir l'identité vietnamienne et à faire rayonner le pays à l'international.
Pour autant, cette démarche ne peut être efficace et durable sans une protection des droits de propriété intellectuelle prévue dès les premières étapes du processus. Nguyen Thi Hoang Lan, directrice du Département de l'information électronique et de la transformation numérique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, estime qu'une valeur patrimoniale ne peut véritablement intégrer l'économie créative que si elle s'inscrit dans une chaîne complète, allant des communautés détentrices du patrimoine aux équipes créatives, en passant par les technologies et les capacités de gestion des entreprises, jusqu'à la commercialisation sur le marché.
Ce processus soulève plusieurs questions juridiques essentielles : qui détient les droits sur les éléments d'origine ? Comment les nouvelles créations sont-elles reconnues et protégées ? Comment répartir les bénéfices issus de leur exploitation commerciale afin que les communautés détentrices du patrimoine puissent elles aussi en tirer profit ?
La propriété intellectuelle ne doit donc pas être considérée comme un simple instrument de protection des droits d'auteur après la création d'un produit. Elle doit être intégrée dès le départ à l'ensemble du processus de création, de valorisation et d'exploitation. Un cadre juridique clair permettrait de sécuriser les droits des créateurs, d'encourager les investissements des entreprises et de garantir une répartition équitable des retombées, notamment au profit des communautés concernées.
Parallèlement, il est nécessaire de mettre en place un écosystème créatif cohérent, dans lequel le patrimoine fournit la matière première, les créateurs apportent de nouvelles idées, les technologies élargissent les possibilités de diffusion, les entreprises assurent la commercialisation des produits et l'État joue un rôle d'impulsion et de coordination. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à dépasser une approche essentiellement administrative pour favoriser les synergies entre les communautés détentrices du patrimoine, les milieux créatifs et les entreprises technologiques, tout en facilitant l'accès des initiatives aux financements et aux marchés.
Dans cette perspective, le Prix de la création – Vietnam Dragon Vert Awards 2026 vient d'être officiellement lancé à l'échelle nationale. Articulé autour de quatre piliers – Créativité, Technologie, Expérience et Impact –, cet événement vise à repérer et à récompenser les initiatives, produits et actifs de PI qui réinventent le patrimoine grâce à une approche contemporaine et aux nouvelles technologies. Les domaines concernés vont des arts, de la musique, du design et du tourisme à l'éducation STEAM, en passant par les applications technologiques dédiées à la numérisation du patrimoine. La cérémonie de remise des prix est prévue en janvier 2027.
En conjuguant technologies, innovation et protection de la propriété intellectuelle, tout en renforçant les liens entre les différents acteurs, le Vietnam entend faire de son patrimoine un véritable moteur de développement économique. Celui-ci pourra ainsi aller au-delà de sa seule mission de préservation et de transmission pour contribuer davantage à la croissance, à la compétitivité nationale et au rayonnement du pays sur la scène internationale. - VNA
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