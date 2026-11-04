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​ Le plateau karstique de Dong Van en passe d’obtenir un quatrième renouvellement de son label UNESCO

À l’issue de l’examen du dossier vietnamien, le Conseil a recommandé le renouvellement du statut de Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van pour une nouvelle période de quatre ans. Il s’agit du quatrième renouvellement consécutif recommandé à l’issue de cette évaluation.

Lors de sa 11e session, le Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO a attribué à l’unanimité la « Carte verte » au plateau karstique de Dong Van. Photo: VNA
Lors de sa 11e session, le Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO a attribué à l’unanimité la « Carte verte » au plateau karstique de Dong Van. Photo: VNA


Paris (VNA) – Le 3 novembre, lors de sa 11e session, tenue du 2 au 4 novembre à Paris (France), le Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO a attribué à l’unanimité la « Carte verte » au plateau karstique de Dong Van, dans la province de Tuyen Quang. Il s’agit du niveau d’évaluation le plus élevé dans le cadre du processus de réévaluation périodique des géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

À l’issue de l’examen du dossier vietnamien, le Conseil a recommandé le renouvellement du statut de Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van pour une nouvelle période de quatre ans. Il s’agit du quatrième renouvellement consécutif recommandé à l’issue de cette évaluation.

Cette reconnaissance témoigne des efforts déployés par le Vietnam pour préserver son patrimoine géologique, naturel et culturel, tout en conciliant sa conservation avec le développement du tourisme durable et l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

S’exprimant lors de la session, l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, s’est félicitée de cette décision unanime. Selon elle, ce résultat témoigne de la reconnaissance internationale des efforts constants déployés par les autorités locales, les organismes concernés et les habitants pour préserver ce patrimoine et développer un tourisme durable au bénéfice des communautés ethniques. Le renouvellement recommandé contribuera également à renforcer le rayonnement et l’attractivité touristique de la province de Tuyen Quang.

De son côté, Sophie Justice, présidente de la 11e session du Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO et directrice du Géoparc mondial UNESCO du Chablais (France), a salué la qualité du travail accompli en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine de Dong Van. Elle a notamment souligné l’implication des populations locales, le respect de la diversité linguistique et la préservation des éléments culturels autochtones, autant d’atouts qui renforcent la qualité du dossier vietnamien.

Dans le même esprit, Sarah Gamble, membre du Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO, a mis en avant les paysages exceptionnels du site ainsi que l’efficacité de son équipe de gestion dans les efforts visant à améliorer les conditions de vie des habitants.

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Le Conseil a recommandé le renouvellement du statut de Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van pour une nouvelle période de quatre ans. Photo: VNA

Elle a également recommandé au Vietnam de renforcer ses liens avec le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, notamment en développant la coopération avec les comités nationaux de l’UNESCO, les universités et les partenaires régionaux. Une participation plus active aux forums et conférences internationaux permettrait au plateau karstique de Dong Van de présenter ses modèles de gestion, de partager son expérience et de contribuer davantage aux échanges au sein du réseau mondial.

Sur le plan technique, le docteur Trinh Hai Son, directeur de l’Institut des sciences géologiques et des ressources minérales du Vietnam, a indiqué que le pays avait déjà satisfait à trois des cinq recommandations formulées lors de la précédente réévaluation et poursuivait la mise en œuvre des deux autres. Les progrès réalisés portent notamment sur le développement communautaire, l’amélioration des infrastructures, la valorisation de la culture traditionnelle et la promotion des produits locaux.

Pour sa part, Kristof Vandenberghe, responsable de la section des sciences de la Terre et des géoparcs à l’UNESCO, a présenté le plateau karstique de Dong Van comme un exemple remarquable de conciliation entre la protection du patrimoine naturel et le développement socioéconomique.

Lors de cette 11e session, le Conseil des géoparcs mondiaux de l’UNESCO a examiné 13 nouvelles candidatures, 61 demandes de renouvellement et quatre demandes de modification des limites de géoparcs. Les recommandations du Conseil seront soumises au Conseil exécutif de l’UNESCO pour approbation officielle lors de sa session prévue en avril 2027. – VNA

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