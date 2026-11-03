Le cinéma vietnamien brille sur la scène asiatique au 37e SGIFF

Hanoi (VNA) – Le projet de long-métrage "Dear Son An" de la réalisatrice Bui Kim Quy vient de remporter le Pro Pitching Forum Award lors de la 37e édition du Festival international du film de Singapour.

Le prix a été remis lors du Pitching Forum organisé par l’Asian Producers Network (APN+ Track). Hà Lê Diêm, la productrice du film, représentait le projet et a reçu la distinction.

Le Forum de pitch de l’APN est une plateforme sélective permettant à huit membres de la promotion 2026 de l’APN de présenter leurs projets en phase de financement devant un panel de professionnels de l’industrie.

Conçu autour des besoins des producteurs, ce forum propose des retours ciblés, des rendez-vous structurés et des opportunités de réseautage afin d’aider les cinéastes à décrocher des financements, des accords de coproduction et des préventes de distribution.

Avec "Dear Son An", la réalisatrice Bui Kim Quy signe un récit intime et bouleversant. Le film suit une mère en phase terminale d’un cancer qui prépare en silence sa disparition, face à son fils de neuf ans. Terrassé par l’angoisse de la perte et la perspective d’une adoption, l’enfant trouve refuge dans la foi et un monde imaginaire. Avant l’adieu, tous deux devront s’atteler à l’essentiel : apprendre à s’aimer sans se retenir.

Ce film signe le troisième long-métrage de Quy en tant que scénariste et réalisatrice. Son premier film, "The Inseminator", avait été dévoilé en avant-première au Festival international du film de Busan en 2014, avant de poursuivre sa route dans les prestigieux festivals de Locarno et de Rotterdam. Son deuxième opus, "Miên ku uc" (Memoryland), avait quant à lui été sélectionné à la 72e Berlinale et couronné de la Golden Lady Harimaguada au Festival international du film de Las Palmas de Gran Canaria en 2022.

À la fois réalisatrice, productrice et directrice de la photographie, la cinéaste Diễm s’est imposée sur la scène internationale grâce à son documentaire acclamé, "Nhung dua tre trong suong" (Enfants de la brume). Ce long-métrage suit le parcours d’une jeune fille hmong dans les montagnes du Nord du Vietnam, capturant avec justesse sa transition délicate de l’enfance à l’âge adulte.

Lors du 23e Festival du film du Vietnam, le film a réalisé un doublé magistral en remportant deux Lotus d’or : celui du meilleur long-métrage documentaire et celui du meilleur réalisateur de documentaire.

Dévoilé en première mondiale en 2021 au Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA), le film a valu à Hà Lê Diêm le prix de la meilleure réalisation. Cette consécrations’est poursuivie jusqu’aux Oscars, où l’œuvre a intégré le top 15 des nominations pour les longs-métrages documentaires en lice pour la 95e cérémonie.

En plus d’avoir rencontré son public dans les salles vietnamiennes, Children of the Mist a bénéficié d’une large distribution internationale, s’exportant avec succès en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Fondé en 1987, le Festival international du film de Singapour (SGIFF) s’impose comme l’un des plus anciens événements cinématographiques d’Asie du Sud-Est. Au-delà des projections, le festival déploie des programmes de développement pour connecter les cinéastes et producteurs de la région avec des partenaires internationaux.

Ainsi, le prix décerné à Singapour marque un tournant dans le développement du projet de "Dear Son An ", tout en lui ouvrant de nouvelles perspectives à l’équipe de production pour nouer des partenariats à l’international. – VNA