Culture-Sports

La « cité des mille fleurs » se pare de ses plus beaux atours pour son 11e Festival floral

À l’approche du 11e Festival des fleurs, Da Lat se mobilise pour embellir ses rues et ses espaces publics, offrant aux habitants et aux visiteurs un cadre haut en couleurs pour célébrer la beauté florale de la ville.

Des ouvriers aménagent les paysages dans la zone touristique de Dinh 1 à Da Lat. Photo : VNA
Des ouvriers aménagent les paysages dans la zone touristique de Dinh 1 à Da Lat. Photo : VNA


Lam Dong (VNA) - À l’approche du 11e Festival des fleurs de Da Lat, le centre-ville est en pleine effervescence. Dans le quartier de Xuan Huong notamment, habitants, entreprises et autorités locales conjuguent leurs efforts pour embellir l’espace urbain, multiplier les plantations et achever les compositions florales destinées à orner la ville à l’occasion de cet événement.

Véritable cœur du festival, le quartier de Xuan Huong accueille plusieurs des principaux sites de la manifestation, dont la place Lam Vien, le lac Xuan Huong, les parcs Tran Quoc Toan et Yersin, la presqu’île de Bich Cau, ainsi que les grandes artères qui serviront de cadre aux festivités.

Afin de mobiliser largement la population autour de ces préparatifs, les autorités locales mettent en œuvre le mot d’ordre « Chacun plante des fleurs, chaque foyer plante des fleurs et des arbres », lancé à l’échelle de la province de Lam Dong. Le secrétaire du Comité du Parti du quartier de Xuan Huong, Nguyen Van Loc, a indiqué que l’objectif était de doter chaque organisme public, établissement scolaire et entreprise d’au moins un aménagement paysager. Les 37 îlots résidentiels sont, quant à eux, appelés à aménager des rues fleuries et des espaces verts communautaires, avec un taux de participation des ménages visé à plus de 90 %. Les établissements d’hébergement, les restaurants et les lieux de loisirs sont également mobilisés pour embellir leurs façades et leurs terrasses.

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Le jardin floral de Da Lat est une destination touristique prisée, attirant de nombreux visiteurs à Lam Dong. Photo : VNA

En tant que quartier central, Xuan Huong a inscrit 11 activités à son programme de préparatifs, pour un investissement total de plus de 11 milliards de dôngs. Les travaux portent notamment sur le réaménagement paysager de dix grands axes de circulation et l’installation de 17 compositions florales artistiques. Celles-ci seront disposées le long des rues Tran Quoc Toan, Yersin, Hung Vuong, Ba Thang Tu, Ho Tung Mau, Tran Phu, Le Hong Phong et Dinh Tien Hoang, ainsi qu’aux principales entrées de la ville.

Le col de Prenn, axe d’accès stratégique à Da Lat et site emblématique du plateau de Lam Vien, fait lui aussi l’objet d’un important programme d’embellissement. Selon le vice-président du Comité populaire du quartier de Xuan Huong, Nguyen Ngoc Hau, les agents locaux, les organisations de masse et les habitants ont d’abord procédé au désherbage et au nettoyage des abords de la route, avant de planter 100 abricotiers-cerisiers (Mai anh dao) le long du col. Cette opération vise à renforcer le couvert végétal et à offrir aux visiteurs un accueil fleuri dès leur arrivée dans la ville.

Placé sous le thème « Da Lat - Symphonie des fleurs et de la musique », le 11e Festival des fleurs de Da Lat proposera 12 programmes officiels et 28 activités en marge de l’événement. La cérémonie d’ouverture aura lieu dans la soirée du 19 décembre sur la place Lam Vien.

Le festival s’achèvera le 31 décembre avec le gala du Nouvel An 2027, organisé sur cette même place, dans une ambiance festive célébrant la beauté florale, la richesse culturelle et le dynamisme touristique de Da Lat. -VNA

#VNHP #11e Festival des fleurs #Da Lat #Lam Dong
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