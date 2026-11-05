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Thai Nguyen célèbre les cultures du thé du Vietnam et du monde

Le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 a proposé, le 4 novembre, une soirée artistique célébrant les traditions du thé vietnamien et les échanges culturels avec plusieurs pays asiatiques.

Démonstration de préparation du thé. Photo : VNA
Démonstration de préparation du thé. Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) – La soirée artistique « Nuit de dégustation du thé », placée sous le thème « Les parfums du thé se rencontrent », s’est déroulée le 4 novembre dans la rue piétonne du centre de Thai Nguyen, dans le cadre du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026. L’événement a attiré de nombreux habitants et visiteurs.

Soigneusement mise en scène, la manifestation a associé musique, danse, spectacles traditionnels et technologies scéniques modernes, permettant au public de découvrir la culture du thé vietnamien et les traditions de dégustation de plusieurs pays d’Asie orientale.

L’un des temps forts de la soirée a été une démonstration de préparation du thé réunissant 30 préparatrices de thé de la coopérative Huong Van Tra et du Centre culturel de la province de Thai Nguyen. Accompagnées de musique traditionnelle, elles ont présenté les techniques de préparation et de service du thé, mettant en valeur le raffinement de cet art et l’hospitalité vietnamienne.

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La soirée artistique « Nuit de dégustation du thé ». Photo: VNA

Le programme artistique comprenait deux parties : « Héritage du pays du thé – Une identité affirmée » et « Rencontre des savoir-faire – Une ouverture sur le monde ». La première a mis à l’honneur plusieurs formes d’art traditionnel vietnamien, notamment le chant Then, la danse Tac Xinh, le chant Xoan, les chants populaires Quan ho et Vi Giam, les gongs des Hauts Plateaux du Centre et le don ca tai tu du Sud. Ces prestations, accompagnées de projections d’images et de mapping 3D, ont créé un spectacle haut en couleur.

La deuxième partie a ouvert la scène aux échanges culturels internationaux, en présentant différentes traditions liées au thé au Japon, en Chine et en République de Corée. Des spectacles de tambours japonais, des démonstrations de cueillette du thé et de service du thé Longjing chinois, ainsi que des performances artistiques sud-coréennes ont illustré la diversité des cultures du thé et les échanges entre les traditions des différents pays.

Au-delà de sa dimension artistique, cette soirée a contribué à valoriser un patrimoine culturel transmis de génération en génération. Celui-ci englobe les savoir-faire liés à la culture et à la transformation du thé, les techniques de préparation et de dégustation, ainsi que les traditions d'accueil vietnamiennes. Chaque tasse de thé est le fruit des conditions naturelles, du travail et de l'expérience des producteurs, témoignant des liens étroits entre l'homme, la nature et la vie culturelle.

La présentation de la culture vietnamienne du thé aux côtés de celle de pays possédant une longue tradition dans ce domaine contribue à renforcer les échanges culturels et à faire connaître les particularités du thé de Thai Nguyen à l'international. Le programme souligne également l'importance de préserver et de valoriser ce patrimoine, tout en exploitant son potentiel pour le développement du tourisme et de l'économie locale.

À travers le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026, la province entend consolider sa position parmi les principales régions productrices de thé du pays et promouvoir le thé local, étroitement lié à sa culture et à son identité.

Le Festival constitue également une occasion de rendre hommage aux producteurs de thé, aux artisans et aux acteurs de la filière, tout en contribuant à accroître la valeur des produits, à développer la coopération et à renforcer la présence du thé de Thai Nguyen sur les marchés vietnamien et international. – VNA

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