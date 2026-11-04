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Le Temple de la Littérature s’offre un nouveau parcours de visite pour les 950 ans du Quôc Tu Giam

Conçus par une équipe d’architectes et de docteurs formés en France, aujourd’hui enseignants à l’Université d’architecture de Hanoi, ces outils allient recherche historique, analyse architecturale et techniques modernes de valorisation du patrimoine, visant à enrichir l’expérience des visiteurs tout en posant les bases d’une coopération durable pour la conservation et la promotion de ce patrimoine.

Les délégués posent devant le nouveau plan de visite du Temple de la Littérature, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA
Les délégués posent devant le nouveau plan de visite du Temple de la Littérature, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quôc Tu Giam (Collège des enfants de la Nation), au fond du Temple de la Littérature, un nouveau plan de visite et un nouveau dépliant touristique multilingue ont été officiellement lancés mardi 3 novembre 2026 dans ce site national spécial de plus de 54.000 m².

Fruit d’une coopération entre le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et l’Université d’architecture de Hanoi, ce projet vise à améliorer la présentation patrimoniale et l’orientation des visiteurs à travers de nouveaux outils de guidage visuels et scientifiques.

Conçus par une équipe d’architectes et de docteurs formés en France, aujourd’hui enseignants à l’Université d’architecture de Hanoi, ces outils allient recherche historique, analyse architecturale et techniques modernes de valorisation du patrimoine, visant à enrichir l’expérience des visiteurs tout en posant les bases d’une coopération durable pour la conservation et la promotion de ce patrimoine.

Le nouveau plan de visite détaille l’organisation spatiale, l’emplacement des monuments afin de permettre aux visiteurs de personnaliser leur parcours. En parallèle, le dépliant touristique synthétise l’histoire, l’architecture, les figures historiques et les valeurs culturelles et éducatives du site. Cartographie, photographies et commentaires s’associent ainsi pour offrir une approche plus visuelle, vivante et accessible du patrimoine.

À l’avenir, les partenaires prévoient de collaborer à la recherche, la collecte et la numérisation des archives historiques du Temple de la Littérature de Hanoi pour créer une plateforme documentaire numérique multilingue dédiée à l’histoire de l’éducation et des concours confucéens au Vietnam.

Ce fonds virtuel rassemblera des stèles, panneaux horizontaux, sentences parallèles et décrets royaux. L’initiative prévoit également le développement d’itinéraires thématiques. D’abord déployé dans la capitale, le projet sera ensuite étendu aux autres temples de la Littérature, sanctuaires et villages de lettrés du pays.

Dans le subconscient des Vietnamiens, le Temple de la Littérature, construit en 1070 par le roi Lý Thánh Tông, est devenu l’un des emblèmes de leur culture. Véritable oasis de sérénité contrastant avec la capitale trépidante, le Temple de la Littérature a d’abord été consacré au culte de Confucius.

Six années après, en 1076, le roi Ly Nhân Tông décida d’édifier à côté du temple le Quôc Tu Giam, la première université du Vietnam. Réservé à l’éducation des princes et des jeunes mandarins, ce Collège des enfants de la Nation s’est démocratisé plus tard, en accueillant les meilleurs élèves du pays, quel que soit leur milieu d’origine.

Érigées dès 1484 par le roi Lê Thanh Tông, les stèles en pierre du Temple de la Littérature incarnent une tradition séculaire destinée à honorer l’élite intellectuelle du Vietnam et à inspirer les générations futures. Inscrites au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO en 2011, ces œuvres sculptées sur le dos de tortues recensent les lauréats des concours royaux des dynasties Lê et Mac (1442-1779), tout en témoignant de l’évolution des beaux-arts vietnamiens du XVe au XVIIIe siècle.

Face au Temple de la Littérature, le lac des Lettres (Hô Van) déploie ses eaux calmes. Jadis haut lieu de la vie intellectuelle de la citadelle impériale de Thang Long, ce bassin serein accueillait les joutes poétiques et les débats des lettrés de l’époque. – VNA

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#fondation du Quôc Tu Giam (Collège des enfants de la Nation) #Temple de la Littérature
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