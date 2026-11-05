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À Da Nang, un haut responsable du Parti appelle à renforcer la grande union nationale et à préserver les valeurs culturelles

À l’occasion de la Journée de la grande union nationale, célébrée le 5 novembre dans le village de Bô Ban, à Da Nang, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a appelé à renforcer la solidarité communautaire, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à mobiliser les habitants pour construire un village prospère, civilisé et heureux.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu remet un cadeau aux autorités locales. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu remet un cadeau aux autorités locales. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a participé, le 5 novembre, à la Journée de la grande union nationale, associée à la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre, dans le village de Bô Ban, commune de Hoa Vang, ville de Da Nang. À cette occasion, il a appelé les habitants à renforcer la solidarité communautaire, à préserver les traditions culturelles et à poursuivre leurs efforts pour faire de leur village un lieu de vie prospère et heureux.

Ces dernières années, les conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants de Bô Ban se sont progressivement améliorées. Plusieurs modèles de familles et de lignées ont été mis en place afin d'éduquer les jeunes générations au respect de la loi et de prévenir la consommation de drogues, contribuant ainsi à faire du village un espace solidaire, sûr et prospère.

Plus de 95 % des ménages du village vivent actuellement de l'agriculture. Sélectionné par la commune pour devenir un village culturel typique, Bô Ban possède une maison communale et plusieurs sites patrimoniaux. Les habitants souhaitent que les autorités continuent de soutenir les investissements afin de préserver son identité et de promouvoir son développement.

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Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Dans son allocution, le permanent du Secrétariat a souligné la portée particulière de cette édition, organisée à l'approche du 96e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930-2026) et de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre.

Selon lui, associer la célébration de la culture à celle de la grande union nationale revêt une profonde signification. La culture nourrit l'esprit de solidarité, tandis que la grande union nationale crée les conditions propices à la préservation et à la valorisation de l'identité culturelle, ainsi qu'au développement durable du pays.

Évoquant l'histoire de Bô Ban, riche de traditions culturelles et révolutionnaires, il a notamment mentionné la maison communale du village, classée site historique et culturel national, les anciennes maisons, les traditions familiales et les liens de voisinage. Il a salué les efforts du comité du Parti local, des autorités villageoises, du comité du Front de la Patrie et des habitants.

Depuis la fusion des villages de Bô Ban et de Thach Bô, les 18 groupes résidentiels ont été réorganisés en neuf, regroupant plus de 2.700 habitants.

Le dirigeant a notamment salué l'engagement de toutes les lignées familiales à bâtir des familles culturelles, sans drogue, attachées à l'éducation des enfants et à la préservation des traditions. Les cours de chant traditionnel « bai choi », les activités artistiques et les tournois de football pour les jeunes sont régulièrement organisés. Les habitants ont également défriché deux hectares en vue de planter des lotus et de développer le tourisme communautaire.

Il a par ailleurs salué les familles qui ont volontairement cédé des terrains pour aménager une route menant à la maison communale, voyant dans ce geste une illustration concrète de la solidarité et du consensus entre les autorités et la population.

Afin de poursuivre la construction d'un village culturel typique, il a appelé les autorités locales, le Front de la Patrie et les habitants à consolider la grande union nationale, à promouvoir l'entraide et le soutien mutuel dans le développement économique, la réduction durable de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie, sans laisser personne de côté.

Il a également appelé à renforcer le mouvement de construction de nouvelles zones rurales et de quartiers urbains civilisés, en associant les familles et les lignées culturelles à des actions concrètes en faveur de la sécurité et d'un environnement propre, vert et sûr.

La préservation de l'identité locale doit, selon lui, passer par la protection de l'architecture et de l'espace spirituel de la maison communale de Bô Ban, ainsi que par la transmission de l'art du « bai choi » et des traditions aux jeunes générations. Ces efforts devront être associés au développement du tourisme écologique et communautaire.

Il s'est dit convaincu que Bô Ban deviendra un village toujours plus prospère, civilisé et solidaire, ainsi qu'un modèle de communauté sûre et heureuse.

À cette occasion, il a remis des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales et à plusieurs ménages du village. La délégation a également visité les stands consacrés aux produits locaux et échangé avec les habitants.

Par ailleurs, dans la matinée du 5 novembre, Trân Câm Tu a remis l'insigne des 80 ans d'adhésion au Parti à Phan Thi Truy, née le 10 janvier 1926 et âgée de 100 ans, à son domicile, dans le quartier d'An Hai, à Da Nang.-VNA

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