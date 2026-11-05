Culture-Sports

Le Vietnam célèbre sa culture à travers plus de 400 activités

La Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, s’accompagnera cette année de nombreuses festivités marquant le 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture.

Du 21 au 24 novembre, des espaces de découverte culturelle et des scènes artistiques seront également installés autour du lac Hoan Kiem. Photo d'illustration: VNA
Du 21 au 24 novembre, des espaces de découverte culturelle et des scènes artistiques seront également installés autour du lac Hoan Kiem. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – La « Journée de la culture vietnamienne à Hanoï » s’ouvrira le matin du 21 novembre devant la statue du roi Ly Thai To, avec un défilé consacré au patrimoine culturel et des spectacles artistiques. L’information a été annoncée lors d’une conférence de presse tenue le 5 novembre à Hanoï pour présenter les activités organisées à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne 2026 et du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture (1946-2026).

Les organisateurs ont rappelé l’importance historique de la première Conférence nationale sur la culture, tenue le 24 novembre 1946, qui avait marqué une étape importante dans le développement culturel du Vietnam et reflétait la pensée du Président Hô Chi Minh sur le rôle de la culture dans l’édification et la défense du pays. Une cérémonie commémorative se tiendra le 24 novembre 2026 à 09h00 au Théâtre Ho Guom, et sera retransmise en direct sur VTV1 et VOV1.

Du 21 au 24 novembre, des espaces de découverte culturelle et des scènes artistiques seront également installés autour du lac Hoan Kiem, notamment sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, près du monument Cam Tu et dans le secteur Trang Tien - Hang Khay.

L’un des temps forts des célébrations sera le spectacle artistique prévu au stade national de My Dinh le 24 novembre à 20h00. Retransmis en direct sur VTV1 et d’autres plateformes, il devrait accueillir environ 50.000 spectateurs et s’accompagner d’un feu d’artifice.

Les festivités comprendront également le programme musical participatif « Sons du Vietnam – Mélodies de la vie », organisé du 12 octobre au 30 novembre sous le slogan « À chacun sa mélodie, des millions de personnes pour créer ensemble le son du Vietnam ». Il vise à encourager la créativité musicale au sein de la population et à faire découvrir la diversité culturelle du pays, notamment aux jeunes.

Une semaine du cinéma, organisée à l’occasion du 8e Festival international du film de Hanoï et de la Journée de la culture vietnamienne, se tiendra du 18 au 24 novembre. Des projections gratuites seront proposées dans les salles du 22 au 24 novembre, ainsi que des séances itinérantes dans les régions reculées, frontalières et insulaires.

Le Quang Tu Do, directeur du Département de la presse du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que la Journée de la culture vietnamienne serait célébrée pour la première fois à l’échelle nationale le 24 novembre 2026, en lien avec la Journée de la grande union nationale et les commémorations du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture. Les activités visent à valoriser l’identité culturelle nationale, à renforcer la solidarité et à permettre à la population de participer directement à la vie culturelle.

La Carte numérique de la culture vietnamienne (CMAP), lancée le 1er novembre au Temple de la Littérature de Hanoï et accessible sur cmap.vn, permettra au public de découvrir les événements, les activités et les sites culturels à travers le pays, grâce à des informations régulièrement mises à jour.

Les 34 provinces et villes du pays ont adopté des plans pour célébrer cette journée. Au 5 novembre, 406 activités étaient en préparation à travers le pays. -VNA

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