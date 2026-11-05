Ouverture du Camp international de création sculpturale de Huê

Huê (VNA) - Dans le cadre du Festival de Huê 2026, le Comité d’organisation a inauguré, le 5 novembre, au parc situé sur la rive nord de la rivière des Parfums, à Huê, le Camp international de création sculpturale, placé sous le thème "Impressions de Huê, Vietnam - 2026". Cet événement artistique d’envergure s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, et entend contribuer à la valorisation du patrimoine culturel national tout en stimulant la création contemporaine.



Prévue jusqu’au 15 novembre, la manifestation réunit 29 sculpteurs, dont 10 étrangers et 19 Vietnamiens, qui présentent chacun une œuvre. Lancé au début de 2025, le projet a suscité un vif intérêt dans les milieux artistiques nationaux et internationaux. À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, fondé sur l’examen des esquisses puis des maquettes à l’échelle 1/10, le Conseil d’experts a retenu 29 créations d’artistes venus de France, d’Espagne, d’Égypte, d’Iran, de Thaïlande, du Laos et du Vietnam.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Hoang Viet Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê et chef adjoint du comité d’organisation du Festival de Hue 2026, a souligné que grâce à leur talent, leur passion et leur créativité, les artistes apportent des œuvres de grande valeur artistique offrant un regard singulier sur l'humain, la culture et la terre de Huê. Il a estimé que la réussite de cette rencontre résidait autant dans les les œuvres créées que dans les échanges, le rapprochement et les liens d’amitié noués entre les participants, ouvrant ainsi des perspectives de coopération artistique durable entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

C'est également l'occasion d'affirmer le statut de Huê en tant que métropole culturelle et artistique remarquable, à la hauteur de son rang de la ville relevant directement du ressort central, tout en renforçant l'attractivité de la destination auprès des visiteurs nationaux et internationaux.



Alliant tradition et modernité, le Camp international de création sculpturale de Huê 2026 ambitionne d’enrichir le paysage urbain, de mettre en valeur le patrimoine de l’ancienne capitale impériale et de promouvoir Huê comme un centre culturel et artistique majeur. Il offre également au public l’occasion de découvrir des créations contemporaines dans le cadre paysager des berges de la rivière des Parfums, apportant ainsi une nouvelle dimension artistique à la ville.- VNA