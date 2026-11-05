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Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien inscrits au Registre régional de l’UNESCO

Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien, les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc à Ninh Binh et les stèles de pierre de Pho Hien à Hung Yen, viennent d’être inscrits au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique. Cette double reconnaissance porte à 13 le nombre d’éléments du patrimoine documentaire vietnamien inscrits dans le cadre de ce programme.

Le mont Non Nuoc abrite 43 stèles rupestres (appelées « Ma nhai », soit des inscriptions gravées directement sur la roche naturelle), datant du XIVe au XXe siècle. Photo: dangcongsan.vn
Le mont Non Nuoc abrite 43 stèles rupestres (appelées « Ma nhai », soit des inscriptions gravées directement sur la roche naturelle), datant du XIVe au XXe siècle. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) – Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien - les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh, et les stèles en pierre de Pho Hien, dans la province de Hung Yen - ont été inscrits au registre régional « Mémoire du monde » de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique. Le Vietnam compte désormais 13 éléments inscrits au patrimoine documentaire reconnu par l’UNESCO.

Cette reconnaissance a été annoncée lors de la 11e réunion générale du Comité régional pour l’Asie-Pacifique du Registre Mémoire du monde (MOWCAP) de l’UNESCO, qui s’est tenue du 2 au 6 novembre à Jakarta, en Indonésie. Le comité a approuvé à l’unanimité les deux candidatures vietnamiennes.

Cette inscription constitue une reconnaissance pour la valeur historique, culturelle et documentaire de ces deux ensembles, tout en affirmant la contribution du Vietnam à la préservation et au partage du patrimoine commun de la région Asie-Pacifique et du monde entier. Ces deux patrimoines constituent des témoignages précieux de la longue histoire culturelle du Vietnam et de ses échanges historiques avec d’autres pays et cultures.

Le mont Non Nuoc abrite 43 stèles rupestres (appelées « Ma nhai », soit des inscriptions gravées directement sur la roche naturelle), datant du XIVe au XXe siècle. Rédigées en caractères chinois, en écriture « Nôm » (écriture démotique vietnamienne) et en écriture vietnamienne moderne, ces inscriptions comprennent des poèmes, des œuvres littéraires, des récits historiques ainsi que des textes rédigés par des monarques, des lettrés, des personnalités éminentes et des poètes de différentes époques.

L’une des œuvres les plus remarquables est l’inscription « Duc Thuy Son Linh Te Thap Ky » (Chronique de la pagode Linh Te sur le mont Duc Thuy), composée par Truong Han Sieu et gravée en 1343. Cet ensemble offre un aperçu des traditions littéraires, de l’histoire et de la vie culturelle du Vietnam à travers les siècles.

Par ailleurs, la collection de stèles en pierre de Pho Hien comprend 41 stèles portant des inscriptions en caractères chinois et en écriture "Nôm", datant du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Elles sont conservées sur des sites historiques au sein du complexe de vestiges nationaux spéciaux de Pho Hien, dans la province de Hung Yen.

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La collection de stèles en pierre de Pho Hien comprend 41 stèles portant des inscriptions en caractères chinois et en écriture "Nôm", datant du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Photo: dangcongsan.vn

Ces stèles constituent des sources originales précieuses, documentant la naissance et le développement de Pho Hien - autrefois un port de commerce international majeur au Vietnam - ainsi que son intégration dans le réseau commercial régional. Elles témoignent des activités commerciales, de la vie sociale et des échanges culturels qui animaient ce port, permettant aux chercheurs de mieux appréhender son rôle dans l'histoire du commerce régional.

Le processus de candidature a nécessité une étroite coordination entre le ministère des Affaires étrangères, la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO et les deux localités concernées. Ces entités ont apporté un soutien technique, mis en relation les experts locaux avec les spécialistes de l'UNESCO et du MOWCAP, et contribué à renforcer les fondements scientifiques ainsi que la documentation des dossiers de candidature. Par le biais des canaux diplomatiques, à Paris comme dans toute la région, le Vietnam a activement promu ces deux candidatures et mobilisé un soutien international. Ce processus a démontré l'efficacité d'une approche alliant la préservation professionnelle du patrimoine à la diplomatie culturelle, en fédérant les autorités centrales et locales, les chercheurs et les partenaires internationaux.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngo Le Van, par ailleurs président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, a souligné le rôle crucial du Programme "Mémoire du monde" dans la protection et la promotion des valeurs culturelles et historiques à l'échelle mondiale.

Il a salué la coordination efficace entre les organismes compétents et les experts, tant nationaux qu'internationaux, tout en rendant hommage aux efforts constants déployés, au fil des générations, par les dirigeants et les habitants de Ninh Binh et de Hung Yen pour préserver ce patrimoine.

Avec ces deux nouvelles distinctions, le Vietnam compte désormais 13 patrimoines documentaires inscrits au Programme "Mémoire du monde" de l’UNESCO, dont 4 au Registre international et 9 au Registre "Mémoire du monde" pour l’Asie-Pacifique.

La 11e réunion générale du MOWCAP a rassemblé des représentants de 40 des 43 pays membres du comité. Organisée tous les deux ans, cette réunion a permis de faire le point sur les projets du MOWCAP, d’examiner les rapports des comités nationaux du Programme "Mémoire du monde" et d’étudier 24 candidatures en vue d’une inscription au Registre régional pour l’Asie-Pacifique. -VNA

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