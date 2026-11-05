Transformation numérique : le secteur public face au défi de l'interconnexion

Hanoï (VNA) – Le développement d'infrastructures communes, l'interconnexion des systèmes et l'amélioration de l'expérience utilisateur sont essentiels pour rendre la transformation numérique du secteur public plus efficace.



La transformation numérique du secteur public doit aujourd'hui répondre à des exigences croissantes en matière de gestion et de qualité des services aux citoyens et aux entreprises. Malgré les progrès réalisés dans la numérisation des procédures administratives, l'interconnexion des systèmes et le partage des données entre les administrations restent limités.



Selon Nguyen Ngoc Anh, directeur adjoint du Département des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de la Commission centrale des politiques et des stratégies, le manque d'interconnexion des données constitue l'un des principaux obstacles. Les agents locaux doivent encore utiliser plusieurs logiciels distincts, ce qui alourdit leur charge de travail et limite l'exploitation des données à des fins de gestion.



Il est donc essentiel de vérifier, de nettoyer et de standardiser les données à l'échelle nationale, tout en renforçant leur interconnexion avec le Centre national des données. Une gestion unifiée permettrait aux citoyens et aux entreprises de ne plus avoir à fournir plusieurs fois les mêmes informations et aux administrations d'améliorer le traitement des démarches administratives.



L'interconnexion des systèmes n'a de véritable intérêt que si elle apporte des avantages tangibles aux utilisateurs. Les services numériques doivent répondre aux besoins réels des citoyens et des entreprises. Dans les services publics en ligne, la simplicité des interfaces, la facilité d'utilisation et la fiabilité des procédures sont déterminantes pour leur adoption.



Selon Dinh Duc Thu, directeur général adjoint de VNPT VinaPhone, malgré l'existence de normes techniques d'interconnexion, leur application reste limitée. La multiplication des prestataires peut entraîner des doublons entre les applications, tandis que les données des différentes plateformes restent insuffisamment exploitées.



Le développement des applications doit donc s'inscrire dans une architecture globale et respecter des normes communes d'interconnexion. Chaque système doit avoir des fonctions clairement définies, ainsi que des règles précises de gestion et de partage des données.



Une meilleure standardisation des données et une interconnexion efficace des systèmes faciliteraient leur exploitation par les administrations. Pour les citoyens, cela se traduirait par moins de documents à fournir, moins de déclarations répétées et des démarches administratives simplifiées.



La multiplication des applications partageant des données accroît également les risques de sécurité. Une faille dans la gestion des comptes, des droits d'accès ou des interfaces de connexion peut affecter plusieurs systèmes. La cybersécurité doit donc être intégrée dès la conception des plateformes, avec des dispositifs de surveillance et des plans de secours adaptés.



Pham Trung Thanh, expert en cybersécurité et membre du Département des technologies et de la coopération internationale de l'Association nationale de cybersécurité, met en garde contre les risques liés à la numérisation des dossiers, à la centralisation des données et à leur interconnexion via des interfaces de programmation d’application (API). La multiplication des points de connexion exige un contrôle rigoureux des comptes, des clés d'accès et des autorisations d'utilisation des données.



Les administrations doivent ainsi recenser et classer leurs données selon leur degré de sensibilité, contrôler les accès et assurer une surveillance régulière. Les sauvegardes doivent également s'accompagner de plans de restauration précis.



La transformation numérique du secteur public nécessite ainsi une approche coordonnée, associant gestion des données, développement des infrastructures et cybersécurité. Une exploitation sécurisée des données, des procédures simplifiées et des services fiables permettront d'améliorer la qualité des services aux citoyens et aux entreprises et de faire progresser durablement la transformation numérique. -VNA