Politique

Les députées appelées à renforcer leur rôle législatif et à rester proches des électeurs

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé les députées de la XVIe législature à contribuer activement à l’amélioration du système juridique, au renforcement du contrôle parlementaire et à la promotion de l’égalité des sexes, tout en accélérant l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans leurs activités.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre les députées de la XVIe législature. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre les députées de la XVIe législature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a appelé les députées à contribuer activement aux réformes législatives, à renforcer le contrôle parlementaire, à promouvoir l'égalité des sexes et à recourir davantage aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leurs activités.

Le président de l'Assemblée nationale a formulé cette demande lors d'une cérémonie organisée à Hanoï, le 5 novembre, marquant le lancement du Groupe des députées de la XIVe législature de l'Assemblée nationale (2026-2031).

Créé en vertu de la résolution n° 273/NQ-UBTVQH16, adoptée par le Comité permanent de l'Assemblée nationale le 26 mai, ce groupe compte 150 membres. Son bureau permanent est composé de neuf membres : une présidente, sept vice-présidentes et une secrétaire.

S'exprimant à cette occasion, le dirigeant Tran Thanh Man, a souligné que la proportion de femmes parmi les députés s'est maintenue au-dessus de 30 % lors des XIVe, XVe et XVIe législatures, une performance saluée par les organisations internationales œuvrant pour l'égalité des sexes. Il a ajouté que leurs contributions ont joué un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'organe législatif, notamment en matière d'élaboration des lois, de contrôle et de prise de décision sur les grands enjeux nationaux.

Il a également souligné l'importante charge de travail assumée par l'Assemblée nationale. Au cours de la 16e législature actuelle, elle a adopté neuf lois lors de sa première session, puis 17 autres lors de sa première session extraordinaire. Pour la deuxième session, l'examen et l'adoption de 39 lois sont prévus.

Profitant de cette occasion, il a exhorté les députées à s'approprier pleinement l'esprit de renouveau de la réflexion législative et à mettre en œuvre efficacement la Conclusion n° 17-KL/TW du Bureau politique relative aux orientations législatives pour la 16e législature de l'Assemblée nationale. Elles sont appelées à contribuer activement à l'amélioration du système juridique, à la levée des obstacles institutionnels et à la mobilisation des ressources nécessaires au développement national.

Le groupe doit renforcer la solidarité entre ses membres et servir de plateforme d'échanges, de partage d'informations et d'expériences, tout en apportant un soutien aux députées dans l'exercice de leurs responsabilités d'élues.

Les députées ont également été encouragées à mener des recherches approfondies sur les questions touchant les femmes, les enfants, l'égalité des sexes et la promotion des femmes, afin d'apporter une contribution concrète à l'élaboration des politiques et de la législation en la matière.

Le dirigeant a invité le groupe à intensifier la diplomatie parlementaire et les échanges entre les peuples, à multiplier les interactions avec les parlements étrangers et les organisations internationales, et à s'inspirer de leurs expériences - notamment en ce qui concerne les activités des femmes parlementaires au sein de l'Union interparlementaire (UIP).

Il a par ailleurs souligné l'importance de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans le travail législatif, les activités de contrôle et la prise de décision. Les députées sont donc encouragées à adopter de nouvelles technologies tout en tirant pleinement parti de leurs propres compétences, de leur intelligence et de leur sens des responsabilités.

Prenant la parole, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, qui préside également ce groupe, a affirmé que celui-ci poursuivrait le renouvellement de ses activités en 2027 et tout au long de la législature, afin de les rendre plus concrètes et efficaces. Les priorités incluent le renforcement des liens, le partage d'expériences et le développement des compétences professionnelles des membres, en particulier celles des députées siégeant pour la première fois.

Le groupe se concentrera également sur des initiatives liées aux femmes, aux enfants, à la famille et à l'égalité des sexes, tout en valorisant la contribution des députées aux travaux législatifs, au contrôle parlementaire, à la diplomatie parlementaire ainsi qu'aux activités sociales et humanitaires.

Elle a appelé chaque membre à faire preuve de détermination politique, d’intelligence, de solidarité, d’esprit d’initiative et de créativité, et à contribuer activement, par des idées concrètes, à bâtir un groupe plus soudé et plus efficace. -VNA

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