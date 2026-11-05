Politique

Le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, termine sa visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, du 2 au 5 novembre, a permis de réaffirmer les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique, notamment à travers la coopération parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, et son épouse, Vandara Siphandone, ont quitté Hanoï dans l’après-midi du 5 novembre, au terme de leur visite officielle au Vietnam, du 2 au 5 novembre, à l’invitation de leur homologue vietnamien, Tran Thanh Man, et de son épouse.

Durant leur séjour, Sonexay Siphandone et la délégation lao de haut rang ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée et déposé une gerbe au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu le dirigeant lao. Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a présidé la cérémonie d’accueil officielle et s’est entretenu avec le dirigeant lao. Le Premier ministre Le Minh Hung et le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, l’ont également rencontré.

Les dirigeants vietnamiens ont salué cette visite et félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale lao, lors de la deuxième session de la 10e législature. Ils ont notamment apprécié le choix du Vietnam comme première destination de sa visite officielle dans ses nouvelles fonctions, témoignant des liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations en matière de développement. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuerait à obtenir de nouveaux succès dans son œuvre du Renouveau, à mettre en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti et à atteindre ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045. Il a souligné que l’expérience vietnamienne constituait une source d’encouragement et de précieuses leçons pour le Laos.

Les deux parties se sont réjouies de l’approfondissement des relations bilatérales dans tous les domaines et à travers les canaux du Parti, de l’État, des localités et des échanges entre les peuples. Elles ont convenu de renforcer la coopération entre leurs organismes, ministères et secteurs ainsi que les liens entre les deux pays.

Les deux organes législatifs intensifieront leurs échanges d’expériences et leur coordination pour améliorer l’exercice de leurs fonctions et veiller à ce que les accords bilatéraux soient institutionnalisés et appliqués efficacement.

À cette occasion, Sonexay Siphandone et sa délégation ont assisté à une séance de travail de la deuxième session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Dans le cadre de sa visite, le dirigeant lao a également rencontré Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des représentants de l’Association d’amitié Vietnam–Laos, ainsi que des responsables de Hanoï et de la province de Phu Tho.

Les épouses des présidents des deux Assemblées nationales ont, quant à elles, visité le Musée de l’Assemblée nationale du Vietnam, l’espace d’exposition archéologique au sein du bâtiment de l'AN et le village d’enfants Birla de Hanoï. -VNA

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