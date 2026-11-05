Politique

Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon

À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026.

Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon. Photo: VNA
Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026. -VNA

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