Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon

Hanoï (VNA) - Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026. -VNA
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Le partenariat stratégique global Vietnam-Japon se développe de manière intégrale, concrète et efficace
La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, du 8 au 11 novembre 2026, devrait donner un nouvel élan au partenariat stratégique global Vietnam-Japon, en favorisant une coopération plus approfondie, concrète et efficace dans tous les domaines.
Constitution de 1946, fondement de l’édification constitutionnelle et de la structuration du système juridique vietnamien
Quatre-vingts ans après son adoption, la Constitution de 1946 demeure une référence fondamentale dans l’édification constitutionnelle et le perfectionnement du système juridique vietnamien, grâce à ses valeurs fondatrices, son esprit novateur et sa vision durable.
Le Vietnam condamne fermement les cyberattaques en Europe
Le Vietnam condamne fermement les cyberattaques sous toutes leurs formes et appelle à renforcer la sécurité des systèmes essentiels, a déclaré le 5 novembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d’une conférence de presse périodique.
Programmes cibles nationaux : les ressources doivent bénéficier directement à la population
Ces programmes portent notamment sur le développement culturel et social, la construction de nouvelles zones rurales et le développement socio-économique des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Leur mise en œuvre doit se traduire par des résultats concrets pour la population.
L’Assemblée nationale veut durcir les règles sur les infrastructures critiques
La future loi sur la protection des infrastructures liées à la sécurité nationale doit définir des critères fondamentaux, notamment le degré d’impact sur la sécurité de l’État, le risque d’interruption des activités d’importance vitale et la nécessité d’une protection spéciale.
APEC : renforcer l'intégration économique régionale en vue de 2027
La 37e Réunion ministérielle de l'APEC s'est tenue en ligne le 3 novembre, en préparation de la 33e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC. Les participants ont appelé à renforcer le système commercial multilatéral, à développer des chaînes d'approvisionnement résilientes et à promouvoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a présenté trois orientations stratégiques et réaffirmé la volonté du Vietnam d'accueillir l'APEC 2027.
Cân Tho veut accélérer son partenariat vert et logistique avec l’Allemagne
Les autorités locales ont exprimé leur volonté d’intensifier les liens avec le tissu entrepreneurial, les institutions universitaires et les provinces allemandes. L’objectif est de diversifier les flux d’investissements et catalyser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la formation professionnelle et des transferts de compétences.
L'Assemblée nationale inscrit de nouveaux dossiers à l'ordre du jour de sa 2e session
Réunis en séance le 5 novembre, les députés ont approuvé à l’unanimité l’ajout de six contenus à l’ordre du jour de la 2e session de la 16e législature, portant notamment sur les politiques de développement touristique, les projets d’autoroutes et plusieurs questions de gestion publique et de fiscalité.
L’Assemblée nationale examine le projet de Loi sur le budget de l’État
Réunis en séance plénière le 5 novembre, les députés ont examiné plusieurs projets de loi, dont celui portant sur le budget de l’État (texte consolidé), qui vise notamment à améliorer l’efficacité de l’allocation, de la gestion et de l’utilisation des ressources publiques, tout en levant les obstacles à l’investissement public.
Le Vietnam et Oman souhaitent approfondir leur coopération
Lors de leur 5e consultation politique à Hanoï, le 4 novembre, le Vietnam et Oman ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans le commerce et l’investissement.
Vietnam–Chine : de nouvelles perspectives de coopération avec le Zhejiang
Lors d’une rencontre à Hangzhou, Nguyen Thanh Nghi, chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du PCV, a proposé d’élargir la coopération entre le Zhejiang et les localités vietnamiennes.
Le président de l’Assemblée nationale du Laos en visite à Phu Tho
Le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, a effectué le 4 novembre une visite à Phu Tho, axée sur le renforcement de la coopération décentralisée.
Dialogue stratégique Vietnam–Royaume-Uni : cap sur une coopération renforcée
Lors de leur 11e Dialogue stratégique, tenu le 3 novembre à Londres, le Vietnam et le Royaume-Uni ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.
Vietnam-Tadjikistan : un nouvel élan pour la coopération bilatérale
Le Vietnam et le Tadjikistan souhaitent donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.
Les grands projets de construction du Parti au cœur d’une réunion à Hanoï
Le Comité de pilotage des grands projets de construction du Comité central du Parti communiste du Vietnam a tenu sa première réunion le 4 novembre à Hanoï.
Le dirigeant To Lam reçoit le président de l’Assemblée nationale lao
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam au renforcement de la coopération avec le Laos, lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam.
Le SG du Parti et président To Lam rend hommage à des membres de longue date du Parti à Hanoï
À cette occasion, 28.291 membres du Parti de la capitale ayant au moins 30 années d’adhésion reçoivent un insigne. Parmi eux figurent 29 membres décorés pour 80 années d’adhésion, huit pour 75 années et 45 pour 70 années. Les 31 vétérans présents ont reçu leurs insignes en personne lors de la cérémonie, tandis que les membres indisponibles pour des raisons de santé ont reçu la distinction à leur domicile.
Le permanent du Secrétariat du Parti appelle à une évaluation des performances fondée sur les KPI
Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la révision des postes de travail, de définir les besoins en personnel et de finaliser le logiciel de gestion du travail et d’évaluation des cadres selon les indicateurs clés de performance (KPI), afin de le mettre en service dans l’ensemble du Parti en décembre 2026.
Le Front de la Patrie du Vietnam transmet son expertise pratique aux cadres lao
Le programme de formation comprend des études thématiques, des séances de partage d’expériences, des visites sur le terrain, des échanges culturels ainsi que des activités liées aux relations extérieures.
Les organisations féminines de l’ASEAN promeuvent les droits et le progrès des femmes
La réunion du Conseil d’administration 2026 de la Confédération des organisations féminines de l’ASEAN (ACWO) a constitué une activité diplomatique majeure visant à renforcer la coopération et la solidarité entre les organisations féminines de l’ASEAN, tout en rehaussant le rôle et le rayonnement international de la VWU et des femmes vietnamiennes dans le cadre de la diplomatie entre les peuples.