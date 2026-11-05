Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon

La 37e Réunion ministérielle de l'APEC s'est tenue en ligne le 3 novembre, en préparation de la 33e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC. Les participants ont appelé à renforcer le système commercial multilatéral, à développer des chaînes d'approvisionnement résilientes et à promouvoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a présenté trois orientations stratégiques et réaffirmé la volonté du Vietnam d'accueillir l'APEC 2027.