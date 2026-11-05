Promouvoir la coopération Vietnam–France dans les domaines de l’IA et des jumeaux numériques

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, dans l’après-midi du 5 novembre à Hanoï, Pierre Barnabé, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, chargé des opérations, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié les contributions de Dassault Systèmes au renforcement de la coopération technologique entre le Vietnam et la France, notamment à travers sa coordination avec le ministère des Finances et le Centre national d’innovation (NIC) pour créer à Hanoï un Centre d’excellence (CoE) consacré aux jumeaux numériques et à l’intelligence artificielle (IA).

Il a souligné que le gouvernement vietnamien considérait les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants du développement national dans la nouvelle ère. Le gouvernement s’attache actuellement à perfectionner le cadre institutionnel, à développer les infrastructures et les ressources humaines ainsi que les secteurs technologiques stratégiques, tout en accordant la priorité aux projets de haute technologie et de recherche-développement à forte valeur ajoutée.

Félicitant Dassault Systèmes pour la réussite de l’organisation du Forum 3DEXPERIENCE Vietnam 2026, tenu le 4 novembre à Hanoï, Ho Quoc Dung a estimé que cet événement constituait une occasion pour les agences, entreprises et experts d’échanger leurs expériences, de rechercher des opportunités de coopération et de promouvoir l’application des technologies, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

Saluant l’orientation du groupe visant à élargir ses investissements et sa coopération au Vietnam, il a souhaité que Dassault Systèmes renforce ses liens avec les entreprises, instituts de recherche et universités du pays, afin de concrétiser les orientations de coopération entre les deux pays et d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Le vice-Premier ministre vietnamien a également proposé à Dassault Systèmes et à ses partenaires vietnamiens de continuer à coopérer avec le NIC afin d’assurer le fonctionnement efficace du Centre d’excellence consacré aux jumeaux numériques et à l’IA, en associant la formation des ressources humaines à la recherche, au développement et à l’application concrète des technologies.

Il a notamment appelé à promouvoir l’application des jumeaux numériques et de l’IA dans des domaines tels que les véhicules aériens sans pilote (UAV), la production intelligente, les transports et les villes intelligentes. La coopération devrait, selon lui, répondre aux besoins concrets des entreprises et des collectivités locales, afin de garantir son caractère pratique, son applicabilité et son efficacité, avant de reproduire progressivement les modèles réussis.

Ho Quoc Dung a souhaité que la coopération entre Dassault Systèmes et les partenaires vietnamiens continue de se développer de manière substantielle et efficace.

Réaffirmant que le gouvernement vietnamien accueillait favorablement et créait des conditions propices aux entreprises étrangères, notamment françaises, il a encouragé celles-ci à élargir leurs investissements et leur coopération à long terme au Vietnam, en particulier dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Pierre Barnabé, de son côté, a affirmé que Dassault Systèmes et la communauté des entreprises françaises souhaitaient accompagner le Vietnam dans la promotion de l’innovation et de la transformation numérique, notamment dans un contexte de développement rapide de l’IA.

Le Vietnam dispose de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines de l’énergie, des transports et de l’industrie, a-t-il estimé.

Évoquant les orientations de coopération à venir, Pierre Barnabé a souligné la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle et d’assurer la sécurité des données. Dassault Systèmes propose actuellement des solutions d’IA générative et poursuit la recherche et le développement de solutions d’IA souveraine afin de répondre aux besoins du Vietnam.

Le groupe est prêt à partager son expérience et ses solutions technologiques afin de contribuer au renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays. Il souhaite également élargir sa coopération non seulement avec les organismes de gestion et les grandes entreprises, mais aussi avec les petites et moyennes entreprises, qui jouent un rôle important dans l’économie vietnamienne. -VNA