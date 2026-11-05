Politique

La visite du dirigeant To Lam au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prévue du 8 au 11 novembre, devrait ouvrir un nouvel espace de coopération entre les deux pays, avec une vision à long terme et des ambitions renforcées dans les domaines stratégiques, selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Le fil conducteur de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Japon sera de définir ensemble de nouvelles orientations et d’établir un cadre de coopération à un niveau supérieur, d’ouvrir de nouveaux espaces de développement dans chaque domaine stratégique avec une vision à long terme et de créer conjointement de la valeur afin que les populations puissent bénéficier des fruits de cette coopération.

Ce sera la première visite au Japon du haut dirigeant en qualité de secrétaire général du Parti et président de la République, à un moment où les deux pays sont confrontés à de nouvelles exigences en matière de développement, a estimé l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information à Tokyo.

Un point de convergence majeur réside dans le fait que les deux pays considèrent les sciences et technologies, l’innovation et la qualité des ressources humaines comme des facteurs déterminants de leur développement futur. Le Japon dispose d’atouts dans les domaines des technologies, des capitaux, des infrastructures industrielles et de l’expérience en matière de gouvernance. Le Vietnam, quant à lui, bénéficie de ressources humaines, d’un marché dynamique et d’une forte ambition de développement. Le moment est donc propice pour transformer ces atouts complémentaires en capacités de développement mutuel.

L’ambassadeur du Vietnam a mis en avant cinq grands axes de cette visite.

Premièrement, réaffirmer l’importance accordée au Japon et l’orientation à long terme des relations avec ce pays. Le Vietnam continue de considérer le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques globaux les plus importants et un partenaire de long terme. Il souhaite que les deux pays avancent ensemble en tant que partenaires partageant des intérêts communs et œuvrant à leur développement mutuel.

Deuxièmement, consolider la confiance politique, en particulier les relations de confiance personnelles entre les dirigeants de haut rang des deux pays. Les échanges directs permettront aux deux parties de mieux comprendre leurs priorités respectives, de parvenir à un consensus sur les grandes orientations et de lever les obstacles qui subsistent.

Troisièmement, promouvoir une coopération visant à renforcer l’autonomie stratégique et la résilience de chaque pays. La priorité sera accordée au renforcement des liens économiques, en associant le commerce et les investissements aux sciences et technologies, à l’innovation et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il s’agit de renforcer les liens entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche. Les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’énergie et la transition verte sont autant de domaines qui offrent de nombreuses perspectives.

Quatrièmement, élargir les liens entre les populations et les localités. La coopération décentralisée, le tourisme, les échanges culturels et éducatifs ainsi que les échanges entre les jeunes continueront d’être encouragés.

L’un des temps forts de cette visite sera la promotion de la diplomatie culturelle, à travers de nombreuses activités d’échanges culturels. L’exposition de sculpture artistique Vietnam-Japon, placée sous le thème « Dialogue », sera notamment organisée pour la première fois.

Cinquièmement, renforcer la coordination et promouvoir une coopération globale dans les cadres multilatéraux. Les deux pays accordent une importance commune au respect du droit international, notamment de la Charte des Nations unies, au règlement pacifique des différends et à leur contribution responsable à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Selon le diplomate, la communauté de près de 700 000 Vietnamiens au Japon constitue un trait d’union important entre les peuples des deux pays. Elle contribue également activement à l’économie et à la société japonaises ainsi qu’au développement du Vietnam. Elle représente une ressource précieuse pour les relations bilatérales.

Dans cet esprit, la visite devrait donner un nouvel élan à la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, du travail, des sciences et technologies et du développement des ressources humaines. Elle permettra ainsi d’élargir les possibilités d’études, d’emploi et d’évolution professionnelle des Vietnamiens au Japon.

En particulier, les intellectuels, experts, ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs et étudiants vietnamiens pourront contribuer directement au pilier de coopération entre les deux pays dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, a-t-il conclu. - VNA

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