La VNA et l'AFP cherchent à renforcer leur coopération

Hanoï (VNA) – La directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Doan Thi Tuyet Nhung, a eu le 5 novembre à Hanoï, une séance de travail avec une délégation de l’Agence France-Presse (AFP), conduite par son président-directeur général Fabrice Fries.

Saluant la délégation de l'AFP, Doan Thi Tuyet Nhung a décrit cette rencontre comme une occasion importante pour les deux agences de revoir leur coopération, de partager leurs priorités de développement et d'identifier les domaines pratiques pour une coordination plus étroite dans les temps à venir.

Informant les invités des opérations de la VNA, elle a déclaré que l'agence se développe pour devenir une organisation médiatique multimédia et multilingue clé, avec un réseau de 34 bureaux nationaux couvrant toutes les villes et provinces et 30 représentations à l'étranger.

La VNA propose une large gamme de produits d'information, notamment des actualités, des photos, des vidéos, des infographies et du journalisme numérique en vietnamien et dans plusieurs langues étrangères, dont le français. Son "Courrier du Vietnam" est actuellement le seul journal francophone au Vietnam.

Soulignant le rôle de l'AFP en tant que source d'information internationale importante soutenant la couverture par la VNA des développements régionaux et mondiaux, Doan Thi Tuyet Nhung a exprimé son appréciation pour le partenariat de longue date entre les deux agences et la coordination efficace avec les collègues de l'AFP, en particulier avec son bureau de Hanoï.

S'appuyant sur cette base, elle a proposé que les deux parties renforcent l'utilisation d'analyses approfondies et de documents de référence pour fournir un meilleur contexte aux questions internationales et aux tendances émergentes, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science, de la technologie, de l'innovation et des développements en Asie.

Elle a également suggéré d'élargir les échanges d'expériences dans les domaines de la gestion des données, de l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans la production, l'édition et la distribution de l'information, de la vérification des faits numériques, de la protection des droits d'auteur et de la fiabilité de l'information.

La VNA espère que l'AFP soutiendra ses correspondants en France dans l'organisation d'entretiens avec des dirigeants, des experts et des universitaires français sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun, et travaillera plus étroitement pour promouvoir des informations positives sur le Vietnam auprès du public international.

La directrice générale adjointe de la VNA a également proposé de revoir et d'actualiser les accords de coopération existants pour garantir qu'ils répondent aux exigences actuelles en matière de production, de distribution et d'utilisation de l'information, notamment en matière de photos, de vidéos et de produits multimédias, et de renforcer les échanges d'informations en fonction des atouts de chaque agence.

Pour sa part, Fabrice Fries a noté que la séance de travail offrait une opportunité aux deux parties de mieux comprendre leurs besoins et orientations de développement respectifs et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Il a indiqué que l’AFP était une agence de presse à la longue tradition, disposant d’un vaste réseau de correspondants à travers le monde. L’agence accélère la modernisation de ses méthodes de production et de diffusion de l’information, notamment à travers les vidéos, les retransmissions en direct et les contenus numériques.

Il a également souligné l'importance accordée par l'AFP à la vérification des faits, soutenue par un réseau mondial de journalistes spécialisés. L'agence travaille avec les plateformes de médias sociaux sur la vérification et propose des programmes de formation à la vérification des faits pour les organisations médiatiques.

Fabrice Fries a exprimé son souhait de renforcer les échanges d'expériences et d'expertise avec la VNA et d'explorer une coopération potentielle en matière de vérification des faits.

Les deux parties ont exprimé leur confiance dans le fait que leurs expériences, leurs forces et leurs réseaux étendus respectifs créeront d'importantes opportunités de complémentarité et leur permettront de développer des programmes de coopération concrets apportant des avantages pratiques à l'avenir. - VNA