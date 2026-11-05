Société

Une nouvelle approche pour détecter et former les talents

Le Vietnam prépare une nouvelle stratégie de développement des ressources humaines afin de mieux répondre aux besoins de son futur modèle de croissance.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Le Tien Chau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a présidé, le 5 novembre à Hanoï, une réunion consacrée aux projets de développement des ressources humaines et des talents, ainsi qu'à la stratégie nationale de développement des ressources humaines à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a proposé de poursuivre l'élaboration du Programme national de développement des talents dans les sciences fondamentales pour la période 2026-2035 et de la Stratégie de développement des ressources humaines à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2050, en vue de leur approbation par les autorités compétentes.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a souligné que cette stratégie devait répondre à trois questions essentielles : de quelles compétences le pays a-t-il besoin pour son nouveau modèle de développement ? Quelles sont les lacunes actuelles ? Et quelles mesures faut-il prendre, et dans quels délais, pour y remédier ?

Concernant le projet de Programme national de développement des talents dans les sciences fondamentales, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation de poursuivre sa finalisation en tenant compte des observations formulées lors de la réunion.

Il a notamment appelé à réformer les lycées spécialisés et les établissements pour élèves doués afin d'en faire de véritables centres de repérage et de développement des talents, plutôt que de les concentrer uniquement sur la préparation aux concours d'excellence scolaire.

Il a également insisté sur la nécessité de repérer les talents dans les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et l'innovation, tout en renforçant les liens avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises pour permettre aux élèves talentueux de se familiariser tôt avec la recherche et les applications concrètes.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation devra finaliser les deux projets et les soumettre au Premier ministre avant le 30 novembre 2026. -VNA

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