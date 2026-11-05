Société

Hanoï accueille une conférence mondiale sur l'avenir de l'éducation à l'ère de l'IA

Réunis les 3 et 4 novembre à l’Université nationale de Hanoï dans le cadre de la Conférence mondiale sur l’éducation en ligne 2026 (GMC 2026), experts et décideurs ont placé l’IA responsable, la modernisation de la pédagogie et les partenariats internationaux au cœur de l'avenir de l'enseignement.

Les organisateurs ont remis les prix GMA aux cours intégrant l'IA les plus remarquables lors de la Conférence mondiale sur l'éducation en ligne 2026 (GMC 2026). Photo : VNA
Les organisateurs ont remis les prix GMA aux cours intégrant l'IA les plus remarquables lors de la Conférence mondiale sur l'éducation en ligne 2026 (GMC 2026). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA), le renouvellement des méthodes d’enseignement et d’évaluation ainsi que le renforcement de la coopération internationale ont été au cœur de la Conférence mondiale sur l'éducation en ligne 2026 (GMC 2026), organisée les 3 et 4 novembre à l’Université nationale de Hanoï.

Les sessions thématiques ont réuni de nombreux responsables d’universités et experts internationaux, venus notamment de l’Institut de l’UNESCO pour les technologies de l’information dans l’éducation (UNESCO IITE), des universités d’Ottawa (Canada), de Johannesburg (Afrique du Sud), Chulalongkorn (Thaïlande), Queen Mary de Londres (Royaume-Uni), de l’Université des postes et télécommunications de Pékin (Chine), de la London School of Economics and Political Science (Royaume-Uni) et de Harvard (États-Unis).

Les échanges ont porté sur la transformation des modèles universitaires, la gouvernance et le pilotage des établissements à l'ère numérique, le développement des compétences des apprenants et la création d'écosystèmes éducatifs capables de s'adapter aux mutations technologiques rapides.

Le professeur Li Luming, président de l'Université Tsinghua (Chine) et de l'Alliance mondiale des MOOC et de l'éducation en ligne (GMA), a notamment développé le concept de "redistribution de l'intelligence", dans un contexte où l'IA redéfinit le partage du travail cognitif entre l'être humain et la machine.

À mesure que l’IA devient capable d’expliquer des connaissances, de résoudre des problèmes complexes et de soutenir les travaux de recherche, la valeur de l’être humain réside de plus en plus dans sa capacité à poser des questions, à exercer son esprit critique, à vérifier les informations et à porter des jugements responsables. Les universités doivent donc déplacer leur priorité de la transmission des connaissances vers le développement de la pensée autonome, de la capacité à résoudre des problèmes et de la créativité des apprenants.

Animée par le professeur associé et docteur Nghiem Xuan Huy, une table ronde réunissant des experts d’Australie, d’Afrique et des États-Unis a porté sur la distinction entre les tâches pouvant être confiées à l’IA et les valeurs fondamentales que l’enseignement supérieur doit préserver. Les échanges ont souligné que si l’IA peut contribuer à la transmission des connaissances, au traitement de l’information et à la personnalisation de l’apprentissage, elle ne peut remplacer les enseignants dans le développement de la pensée autonome, de l’esprit critique, de l’intelligence émotionnelle et des valeurs humanistes.

Dans cette optique, le professeur associé et docteur Tran Thanh Nam, recteur de l’Université d’éducation de l’Université nationale de Hanoï, a souligné que l’éducation devait préserver les valeurs fondamentales de l’apprentissage, notamment l’effort intellectuel, la capacité à créer des liens sociaux et l’autonomie des apprenants. L’efficacité de l’éducation numérique doit ainsi être évaluée à l’aune des progrès réels des apprenants, et non du seul recours aux outils technologiques.

Parmi les temps forts du GMC 2026, l’Exposition des réalisations en matière d’éducation intelligente a présenté 39 modèles, produits et initiatives d’établissements d’enseignement et d’organisations internationales, répartis en cinq axes : le développement d’applications spécialisées de l’IA (10 initiatives), la collaboration entre l’humain et l’IA (5), les plateformes éducatives intelligentes et écosystèmes d’apprentissage numérique et d'espaces pédagogiques du futur (5), l’intégration de l’IA dans la formation pratique et l’évaluation (8), ainsi que 11 cours et initiatives du réseau GMA couvrant divers domaines, de l’informatique à la médecine, en passant par les sciences sociales et les langues étrangères.

Dans ce dernier groupe, le cours "Anglais B1 sur LMS", développé par l'Université de langues et d'études internationales de l'Université nationale de Hanoï, a été distingué lors des Prix GMA 2026. Cette édition avait évalué 47 candidatures provenant de 30 établissements répartis dans 22 pays.

Pour l'avenir, l’Université nationale de Hanoï continuera de coopérer avec ses partenaires internationaux pour développer des cours en ligne en vietnamien et en anglais, expérimenter des classes hybrides transfrontalières et renforcer la recherche sur l’application de l’IA à l’enseignement, à l’évaluation et au développement du corps enseignant.-VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #IA #éducation en ligne #GMC 2026
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Éducation-Formation

Sur le même sujet

Les délégués lors de l'événement. Photo: VNU

Dialogue ASEAN-Chine sur l’IA et l’éducation numérique

Réunis à Hanoï lors du Dialogue ASEAN-Chine sur l’IA et l’éducation numérique, des experts ont souligné la nécessité de placer l’humain au centre de la transformation éducative, tout en renforçant la coopération régionale et l’usage responsable de l’intelligence artificielle.

Voir plus

Lors du procès. Photo : VNA

Affaire Mr Pips : la perpétuité requise contre Mr Pips et Mr Hunter

Après plus d'une semaine de débats, le procès en première instance de Pho Duc Nam (alias Mr Pips) et de ses 187 coaccusés est entré, ce 4 novembre au matin, dans sa phase décisive. Poursuivis pour « escroquerie », « blanchiment d'argent », « recel » et « fraude fiscale », les prévenus font désormais face au réquisitoire du Parquet.

L'ancienne présidente de la Thiên Minh Duc Group Joint Stock Company (TMD Group), Chu Thi Thành, et ses complices devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo: VNA

Une magnate jugée pour le détournement d’un fonds public de stabilisation

Les accusés doivent répondre des accusations de détournement de près de 80 milliards de dôngs liés au Fonds de stabilisation des prix des carburants et d’achat et de vente illégaux de factures et de justificatifs de paiement au budget de l’État, caractérisés par l’émission fictive de 153 factures générant un profit illicite de plus de 20 milliards de dôngs.