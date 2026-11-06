Économie

Le Vietnam intensifie ses liens économiques avec les entreprises européennes

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC) a qualifié l’élévation des relations entre le Vietnam et l’UE au rang de partenariat stratégique global de jalon historique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération.

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC), et des représentants d’EuroCham Vietnam, lors de l'événement. Photo: VNA
La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC), et des représentants d’EuroCham Vietnam, lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Hông Diên, a reçu mercredi 5 novembre à Hanoi une délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC), et des représentants d’EuroCham Vietnam.

Il a affirmé que l’Union européenne (UE) demeure l’un des partenaires prioritaires de la politique extérieure et de l’intégration internationale du pays. Il a salué la contribution de la communauté d’affaires européenne au développement socio-économique, tant par les flux d’investissements que par les transferts de technologie et la formation des ressources humaines.

Le dirigeant parlementaire vietnamien a assuré que l’Assemblée nationale du Vietnam reste à l’écoute des acteurs économiques pour parfaire un cadre juridique transparent et stable, garantissant les droits légitimes des investisseurs.

Le représentant de la délégation des entreprises européennes a salué le dynamisme économique du Vietnam, qualifié de «destination d’investissement attractive et fiable» pour les entreprises internationales.

La délégation a qualifié l’élévation des relations entre le Vietnam et l’UE au rang de partenariat stratégique global de jalon historique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération.

Saluant les orientations du Vietnam en matière de développement de l’économie à capitaux étrangers, d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité, les entreprises européennes ont réaffirmé leur engagement à long terme dans le pays. Elles ont également réitéré leur volonté d’accompagner le Vietnam dans les domaines de l’innovation, du transfert de technologies et du développement durable.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur quatre piliers de coopération majeurs : la modernisation du cadre institutionnel et législatif, le développement économique et l’amélioration de l’environnement des affaires, la santé et la protection sociale, ainsi que les sciences, les technologies et le développement durable.

Les représentants européens ont notamment plaidé pour une plus grande concertation législative, ciblant des secteurs clés comme la pharmacie, les marchés publics, la propriété intellectuelle, le transfert de technologies, la sécurité sanitaire des aliments, l’aéronautique et l’aérospatiale, l’économie circulaire ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

En réponse, les représentants de l’Assemblée nationale et des ministères vietnamiens ont réaffirmé leur volonté de moderniser le cadre juridique pour stimuler l’investissement. Ils ont exhorté les partenaires européens à mobiliser les grands programmes de l’UE, tels que Global Gateway ou le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), afin d’accélérer les transferts de technologie et l’intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir une coopération substantielle et efficace avec l’Union européenne, saluant le partenariat stratégique global et la récente visite officielle du secrétaire général et président Tô Lâm auprès de l’Union européenne en octobre dernier.

Il a appelé les entreprises européennes à servir de pont en investissant prioritairement dans les hautes technologies, la transition numérique, les énergies propres et les infrastructures portuaires. Il les a également exhortées à pousser pour la ratification finale de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) par les États membres, tout en pressant Bruxelles de lever rapidement le «carton jaune» sur la pêche illicite.

Enfin, Nguyên Hông Diên a insisté sur l’application concrète des engagements du JETP, appelant les investisseurs européens à soutenir le Vietnam en matière de capitaux, de transferts de technologies et de formation de la main-d’œuvre. – VNA

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#Conseil des affaires UE - ASEAN #EuroCham Vietnam #vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam #Nguyên Hông Diên #partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’UE
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