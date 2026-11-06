PETROVIETNAM, un acteur clé des infrastructures stratégiques nationales

Hanoï (VNA) - Depuis l'exploration et l'exploitation pétrolières jusqu'aux pipelines, centrales électriques, raffineries, usines d'engrais et services techniques, PETROVIETNAM a structuré un écosystème industriel et énergétique intégré. Ce réseau répond aux besoins en énergie tout en stimulant le développement des industries connexes.

La force de ce dispositif réside dans les complémentarités entre ses différentes composantes. Le gaz naturel alimente les centrales électriques et les usines d'engrais, tandis que le pétrole brut approvisionne les installations de raffinage. Les infrastructures offshore et les services techniques permettent, quant à eux, de réaliser des projets exigeant un haut niveau de maîtrise technologique. En articulant ces différentes activités au sein d'une même chaîne de valeur, PETROVIETNAM sécurise les approvisionnements, ouvre des débouchés aux entreprises sous-traitantes et génère des emplois qualifiés.

La réalisation de ces projets offshore exige des compétences techniques élevées et un respect strict des normes de sécurité. L'expérience acquise dans l'ingénierie, la fabrication, l'installation et la maintenance permet de former un corps d'ingénieurs et d'experts hautement qualifiés. Ces capacités servent de tremplin pour investir d'autres secteurs industriels, du génie maritime aux énergies nouvelles.

Face aux exigences actuelles, PETROVIETNAM optimise l'exploitation de son réseau tout en renforçant les synergies entre énergie, transformation, services techniques et logistique. Photo : petrovietnam

Par ailleurs, la capacité de gouvernance constitue un atout déterminant. La gestion efficace de projets d'envergure, soumis aux fluctuations du marché, requiert une planification rigoureuse, une maîtrise des risques et le respect de standards internationaux strictes. Ainsi, PETROVIETNAM contribue à la fois par ses recettes budgétaires et par la création d'un socle industriel et technologique durable.

Dans un contexte d'intégration internationale croissante, le groupe s'attache à se conformer aux normes mondiales, à accéder aux technologies de pointe et à renforcer sa participation aux chaînes de valeur internationales. Les partenariats avec des entreprises étrangères lui ont permis de dépasser progressivement ses contraintes initiales en matière de capitaux et de technologies, tout en élevant le niveau de compétence de ses équipes vietnamiennes.

L'objectif à long terme demeure la transformation de ces partenariats en capacités autonomes. Lorsque les ingénieurs vietnamiens maîtrisent la conception, la fabrication et l'exploitation, la valeur ajoutée reste ancrée dans l'économie nationale. De plus, la durabilité des infrastructures dépend directement du niveau d'appropriation technologique et de la capacité de maintenance locale.

Face aux exigences actuelles, PETROVIETNAM optimise l'exploitation de son réseau tout en renforçant les synergies entre énergie, transformation, services techniques et logistique. Le développement de complexes industriels et énergétiques intégrés permet de mutualiser les infrastructures, de réduire les coûts et de créer des chaînes de valeur compétitives.

Pour maximiser l'efficacité de ce modèle, l'infrastructure physique doit évoluer de pair avec le numérique et l'automatisation. Les ports, stockages et usines doivent s'appuyer sur des systèmes de données performants et du personnel qualifié. La coopération internationale doit continuer à servir l'objectif de renforcement des compétences nationales et d'intégration des entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement global.

En somme, les infrastructures stratégiques constituent un ensemble de conditions matérielles, technologiques et de gestion qui garantissent le fonctionnement de l'économie. À travers ses réalisations, PETROVIETNAM contribue ainsi non seulement aux recettes de l'État, mais aussi à la constitution d'un écosystème industriel et technologique solide, essentiel au renforcement de la souveraineté économique et de la compétitivité du Vietnam à long terme.- VNA