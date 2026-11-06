Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Célèbre pour ses mers de nuages au cœur des montagnes du Nord-Ouest, Ta Xua est devenue une destination touristique prisée. Pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et assurer un développement durable, la région diversifie son offre touristique en valorisant la culture Mong et en créant de nouvelles sources de revenus pour les habitants.

Située à plus de 1.500 mètres d'altitude, dans la province de Son La, Ta Xua bénéficie d’un climat frais toute l'année, de paysages montagneux grandioses et de ses célèbres mers de nuages. D'octobre à mars, lorsque les nuages recouvrent les flancs des montagnes, les amoureux de la nature et de l'aventure s'y donnent rendez-vous.

Ta Xua possède également un riche patrimoine culturel de l’ethnie Mong. Maisons traditionnelles, costumes, gastronomie et savoir-faire locaux constituent autant d'atouts pour développer des offres touristiques originales.

La production de thé, notamment le célèbre Shan Tuyet issu de théiers anciens, ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme agricole et culturel. Au lieu de simplement acheter du thé, les visiteurs peuvent découvrir les étapes de sa fabrication, participer à sa torréfaction et connaître l'histoire de chaque produit.

Selon les statistiques locales, la commune de Ta Xua aurait accueilli environ 56.000 visiteurs au premier semestre 2026, pour des recettes touristiques estimées à 54 milliards de dongs. Pour l'ensemble de l'année 2026, elle vise 120.000 visiteurs et 120 milliards de dongs de recettes. – VNA