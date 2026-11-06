La presse japonaise anticipe un nouvel élan des relations avec le Vietnam

Tokyo (VNA) – À l’approche de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, prévue du 8 au 11 novembre, plusieurs médias japonais ont dressé un bilan positif des perspectives de coopération entre les deux pays.



Ils mettent en avant la possibilité de conclure de nouveaux accords dans des domaines stratégiques tels que l’énergie nucléaire, l’intelligence artificielle (IA) et la formation de personnel hautement qualifié.



Selon Nikkei Asia, lors de l’entretien prévu le 9 novembre au Japon, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le dirigeant vietnamien To Lam devraient confirmer un plan de renforcement de la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire de nouvelle génération. Les deux pays prévoient de signer un protocole d’accord visant à déployer la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) au Vietnam à partir de 2040 ou au-delà. Le Japon devrait soutenir le transfert de technologies et la formation du personnel nécessaire pour permettre au Vietnam d’accéder aux technologies électronucléaires avancées.



Nikkei Asia rappelle que le Vietnam est actuellement le seul pays de la région à disposer d’un accord bilatéral de coopération nucléaire avec le Japon, offrant un cadre juridique favorable à la fourniture d’équipements et de matériaux.



Outre l’énergie nucléaire, les deux parties prévoient de conclure un accord de prêt pour la construction d’une centrale électrique à cycle combiné gaz-vapeur à haut rendement dans le Sud du Vietnam.



La coopération en matière d’IA figure également parmi les résultats majeurs attendus de la visite. Selon Nikkei Asia, les deux parties prévoient de signer un protocole d’accord sur la recherche et le développement dans ce domaine, dans le cadre duquel le Japon aiderait le Vietnam à atteindre son objectif de former 100 experts en IA titulaires d’un doctorat.



Parallèlement, le site d’information NetIB-News a consacré un article aux avancées économiques, scientifiques et technologiques du Vietnam et aux perspectives de coopération bilatérale. Citant des chiffres, il souligne que l’économie vietnamienne a enregistré une croissance supérieure à 8 % en 2025 et a maintenu une croissance soutenue au premier semestre 2026. Il relève également que les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon ont dépassé 50 milliards de dollars en 2025.



NetIB-News salue le réorientation du modèle de développement vietnamien vers les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique, considérées comme des moteurs importants de la coopération avec le Japon dans les technologies avancées.



Le Japon dispose d’atouts en matière de technologies, de capitaux et de gestion, tandis que le Vietnam possède un marché dynamique, une main-d’œuvre jeune et un vaste réseau de partenariats économiques internationaux. Cette complémentarité favorise des programmes de coopération à forte valeur ajoutée.



Le site souligne aussi l’approfondissement des liens entre les gouvernements, les collectivités locales, les entreprises, les universités et les populations, ainsi que le rôle de passerelle joué par les plus de 680.000 Vietnamiens vivant au Japon.



Sur la base de plus de 50 ans d’amitié, l’auteur exprime l’espoir que la visite du dirigeant vietnamien To Lam au Japon marquera une étape importante dans la concrétisation du partenariat stratégique global, à travers des programmes de coopération pratiques, et portera les relations bilatérales à un niveau supérieur. -VNA