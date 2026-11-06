Vietnam-Laos : renforcer la coopération politique et les échanges théoriques

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Laos et de sa participation au 13e Séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, a rendu visite, le 5 novembre au matin à Vientiane, à Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL.



À cette occasion, Nguyen Xuan Thang a transmis aux dirigeants lao les salutations des hauts dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens. Il s'est également réjoui de revenir au Laos et a salué les importantes réalisations du pays dans son processus d'édification et de développement national, notamment après plus de 40 ans de Renouveau et au début de la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès national du PPRL. Il a réaffirmé que le Vietnam accordait une importance constante à ses relations avec le Laos et soutenait fermement les efforts de ce dernier pour préserver sa stabilité politique, développer son économie et améliorer les conditions de vie de sa population.



Nguyen Xuan Thang a souligné le caractère particulier des relations Vietnam-Laos, patiemment bâties par les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays, et devenues un modèle de fidélité et de sincérité rare dans les relations internationales. Il a affirmé que les relations politiques et la confiance étroite entre les deux Partis en constituaient le fondement et l’orientation générale.



Il a appelé à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, à renforcer les échanges de délégations et les contacts entre dirigeants des deux Partis et des deux États, à maintenir les mécanismes de coopération et les échanges théoriques et pratiques, ainsi qu’à intensifier la coordination entre les organes des deux Partis, les ministères, les secteurs et les collectivités locales, afin d’approfondir la coopération bilatérale.



Évoquant le 13e Séminaire théorique, Nguyen Xuan Thang a souligné qu'il s'agissait du premier rendez-vous de ce type du nouveau mandat, destiné à concrétiser les perceptions communes des dirigeants des deux pays concernant les échanges théoriques et le partage d'expériences pratiques. Placé sous le thème des percées en matière de développement et de la connectivité socio-économique dans le nouveau contexte, ce séminaire offre aux deux parties l'occasion de confronter leurs points de vue et d'approfondir les questions théoriques et pratiques liées à leur processus de développement. Il permet également de partager leurs expériences en matière de renouvellement de la pensée, de perfectionnement institutionnel, de levée des obstacles au développement, de progrès scientifique et technologique, d'innovation, de transformation numérique, d'amélioration de la qualité des ressources humaines et de promotion de l'intégration internationale.



De son côté, Vilay Lakhamphong a souligné l'importance de la recherche théorique et de sa mise en pratique. Il a exprimé le souhait de renforcer les échanges d'informations et la coopération dans la formation des cadres.



Vilay Lakhamphong a également salué le mécanisme du Séminaire théorique bilatéral, organisé chaque année et ayant donné de nombreux résultats concrets. Il a indiqué que les conclusions et le contenu des discussions de chaque séminaire sont largement diffusés auprès des organisations du Parti, du niveau central aux échelons locaux, au Laos, contribuant ainsi à l'orientation, au pilotage et à la planification des politiques. Il a souligné l'importance du 13e Séminaire théorique, qui offre aux deux parties l'occasion d'échanger leurs expériences en matière de développement d'une économie indépendante et autonome et d'aborder les questions pratiques liées au développement national.



Il a affirmé que les résultats de ce séminaire contribueraient à consolider la base idéologique et à resserrer les liens d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam.



À cette occasion, Nguyen Xuan Thang a remercié les autorités lao pour les préparatifs du séminaire organisé dans la province d'Oudomxay. En fin de journée, le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire d'Oudomxay, Bounkhong Lachiemphone, a accueilli la délégation vietnamienne.-VNA