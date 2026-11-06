Politique

Vietnam-Algérie : une amitié historique appelée à se traduire en coopération concrète

Dans une interview publiée le 5 novembre par le journal algérien La Patrie News, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a réaffirmé l’attachement profond du peuple vietnamien à l’Algérie et appelé à concrétiser le partenariat stratégique bilatéral par des projets de coopération dans plusieurs domaines.

Le journaliste Mohamed Abdoun (à gauche), du journal La Patrie News, interviewe l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long. Photo: VNA
Le journaliste Mohamed Abdoun (à gauche), du journal La Patrie News, interviewe l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long. Photo: VNA

Alger (VNA) - "L’Algérie a toujours occupé et continuera d’occuper une place particulière dans le cœur du peuple vietnamien". C’est par ces mots que l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a réaffirmé la profondeur des liens d’amitié entre les deux pays, dans une interview publiée le 5 novembre par le quotidien algérien La Patrie News.

Évoquant les huit décennies de développement du Vietnam, le diplomate a souligné que les réalisations du pays reposaient avant tout sur sa volonté d’indépendance et d’autonomie, l’esprit de solidarité de son peuple et son aspiration au progrès. D’un pays profondément meurtri par la guerre, le Vietnam est progressivement devenu un pays doté d’une économie dynamique, tout en préservant sa stabilité socio-politique et en approfondissant son intégration régionale et internationale.

Selon lui, la réussite du Vietnam ne se mesure pas uniquement aux indicateurs de croissance économique, mais aussi à sa capacité à transformer les acquis du développement en améliorations concrètes des conditions de vie de la population. Le pays considère toujours l’être humain comme le centre, l’acteur et la finalité de son développement.

Concernant les relations bilatérales, l'ambassadeur a qualifié l’élévation des relations au rang de partenariat stratégique, en novembre 2025, d’étape importante, témoignant de la confiance politique entre les deux pays et de leur volonté d’ouvrir une nouvelle phase de coopération. La priorité consiste désormais à traduire ce cadre en programmes et projets concrets, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l’agriculture, des sciences et des technologies.

Les deux parties doivent rapidement s’entendre sur le programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Algérie à l’horizon 2030, mieux exploiter les complémentarités entre leurs économies et faciliter les contacts entre entreprises pour favoriser la recherche de débouchés, la mise en relation des partenaires et la réalisation de projets de coopération. Pour l’ambassadeur, ce partenariat ne prendra pleinement son sens que si ses résultats se traduisent concrètement dans la vie des populations et les activités des entreprises des deux pays.

Sur le plan économique et commercial, les échanges bilatéraux ont atteint environ 550 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 170 % par rapport à 2024. Au cours des huit premiers mois de 2026, leur valeur est estimée à quelque 390 millions de dollars.

L’ambassadeur estime que les perspectives restent importantes, notamment dans l’énergie et le pétrole et gaz, l’agriculture, la transformation alimentaire, l’industrie, les sciences et les technologies. Le Vietnam souhaite également renforcer les investissements et la coopération directe entre les entreprises des deux pays. L’ambassade du Vietnam en Algérie est prête à jouer un rôle de passerelle pour faciliter la recherche de partenaires et d’opportunités d’affaires.

Dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, les deux pays disposent aussi de nombreux potentiels. La coopération pourrait commencer par des échanges d’expériences, la formation de ressources humaines et la mise en relation d’instituts de recherche, d’universités et d’entreprises technologiques. L’objectif est de passer progressivement des échanges à des programmes et projets concrets, susceptibles de bénéficier également à d’autres secteurs, comme la défense, la sécurité, l’énergie, l’agriculture et l’industrie.

Rappelant les fondements historiques de l’amitié entre les deux pays, le diplomate a rappelé qu’elle s’était forgée au fil des longues et difficiles luttes menées par les deux peuples pour leur indépendance et leur liberté. À l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne de libération nationale (1er novembre 1954-1er novembre 2026), il a adressé ses félicitations au peuple algérien et exprimé son profond respect pour les sacrifices consentis au cours de son combat pour l’indépendance.

Il a également rappelé que le Vietnam et l’Algérie avaient célébré, le 28 octobre 2026, le 64e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Depuis plus de six décennies, l’amitié entre les deux peuples a été préservée et cultivée par les générations successives de dirigeants et les populations des deux pays. La responsabilité commune consiste désormais à transformer ce précieux héritage en un moteur de coopération concrète, contribuant au développement et à la prospérité des deux peuples.

Vu Duy Long a également présenté le Vietnam comme un pays pacifique, stable, dynamique et ouvert, engagé dans une nouvelle étape de développement et animé de grandes ambitions. Soulignant la reconnaissance durable du peuple vietnamien envers les pays et les amis qui l’ont soutenu dans les moments difficiles de son histoire, il a cité un proverbe arabe : "C’est dans l’adversité que l’on reconnaît ses vrais amis".

"L’Algérie occupe et continuera d’occuper une place particulière dans le cœur du peuple vietnamien", a-t-il conclu. -VNA

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