Société

Au Japon, la communauté vietnamienne attend un nouvel élan de la visite du dirigeant To Lam

La prochaine visite au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, suscite l’espoir de nouvelles possibilités de coopération et d’une meilleure intégration des Vietnamiens dans leur pays d’accueil.

Le docteur Nguyen Hong Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon. Photo: VNA
Le docteur Nguyen Hong Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – À l’approche de la visite au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le docteur Nguyen Hong Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, espère voir s’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

Dans un entretien accordé à la VNA, il espère que cette visite permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de l’éducation, des sciences et des technologies, ainsi que des échanges entre les peuples. Pour la communauté vietnamienne, ces avancées pourraient se traduire par de meilleures perspectives professionnelles, des conditions d’études plus favorables pour les étudiants vietnamiens et un accompagnement renforcé des familles qui s’établissent durablement au Japon.

Il estime que la contribution de cette communauté ne se mesure pas uniquement au nombre de travailleurs ou à son apport économique, mais aussi à son intégration progressive dans la société japonaise. Des ingénieurs, spécialistes des technologies et chercheurs vietnamiens travaillent dans des entreprises et des universités, tandis que de nombreux travailleurs contribuent aux activités des usines, des chantiers et des établissements de soins aux personnes âgées. Par ailleurs, un nombre croissant d’entrepreneurs vietnamiens créent leurs propres entreprises et des emplois au Japon.

Les associations vietnamiennes jouent également un rôle important à travers l’organisation conjointe de festivals culturels, l’aide aux personnes en difficulté et la mise en relation des entreprises vietnamiennes et japonaises. Autant d’initiatives qui contribuent à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

La communauté vietnamienne au Japon est très diverse : stagiaires techniques, travailleurs qualifiés relevant du statut « compétences spécifiques », étudiants, ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs. Malgré des besoins différents, tous souhaitent pouvoir mettre à profit leurs capacités et voir leurs contributions reconnues à leur juste valeur.

Il espère notamment un élargissement de la coopération dans la formation de personnel hautement qualifié, le transfert de technologies, l’entrepreneuriat et la mise en relation des entreprises. Il appelle également à accorder une attention accrue aux conditions de travail, à la protection des droits des travailleurs, à l’éducation des enfants vietnamiens et à l’accompagnement des familles établies durablement au Japon.

Pour accompagner l’approfondissement des relations bilatérales, la communauté doit, selon lui, renforcer son intégration à travers les comportements et les activités du quotidien. L’intégration ne consiste pas seulement à maîtriser le japonais ou à disposer d’un emploi stable, mais aussi à comprendre et à respecter la culture, les lois et les valeurs de la société d’accueil. Il invite ainsi chaque étudiant, travailleur, ingénieur et entrepreneur vietnamien à prendre conscience de l’influence de son comportement sur l’image du Vietnam et de son peuple auprès des Japonais. Dans le même temps, la communauté doit préserver sa langue et sa culture, participer activement aux activités locales et développer des liens d’amitié et de coopération avec les Japonais.

Enfin, il appelle les associations vietnamiennes à renouveler leurs modes de fonctionnement, en élargissant leurs activités au-delà des rencontres et des festivals pour apporter un soutien concret à leurs membres, mettre en réseau les experts et les entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes générations. -VNA

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