Société

Au Quoc Tu Giam, un voyage interactif à travers 950 ans d'histoire

Jeux, défis et expériences interactives permettent aux visiteurs de découvrir l'histoire du premier établissement national d'enseignement du Vietnam.

Des visiteurs au Temple de la Littérature pour découvrir le programme interactif « Passeport – Sur les traces du savoir ». Photo: VNA
Des visiteurs au Temple de la Littérature pour découvrir le programme interactif « Passeport – Sur les traces du savoir ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), le site national spécial du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, accueille, ce 5 novembre, le programme interactif « Passeport – Sur les traces du savoir » ainsi que l’activité « Rencontre avec les lettrés ».

Ces deux manifestations attirent de nombreux visiteurs, notamment des jeunes et des touristes étrangers. À travers des activités interactives et créatives, elles contribuent à faire découvrir au public l’histoire de l’éducation et la tradition du savoir au Vietnam.

Dès le matin, le parcours « Sur les traces du savoir » invite les visiteurs à découvrir l’histoire du Quoc Tu Giam à travers une série de défis répartis en trois étapes sur le site.

À la première étape, consacrée aux origines de l’enseignement, les participants scannent des codes QR pour répondre à des questions sur l’histoire du Quoc Tu Giam, premier établissement national d’enseignement du Vietnam. Après avoir relevé ce défi et reçu un tampon sur leur passeport, ils rejoignent la deuxième étape pour assembler une image représentant le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam et recevoir des souvenirs. À la troisième étape, ils sont invités à écrire leurs vœux concernant leurs études, leur travail et leur vie personnelle, avant de les accrocher à un arbre symbolique.

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Des touristes étrangères participent à l’activité nterractive « Rencontre avec les lettrés ». Photo: VNA

Inspirée du parcours d’apprentissage des étudiants d’autrefois, cette initiative permet au public de découvrir l’histoire du Quoc Tu Giam à travers des activités participatives.

En parallèle, l’activité « Rencontre avec les lettrés », organisée du 5 au 12 novembre, propose un espace interactif évoquant la vie des étudiants et les concours mandarinaux d’autrefois. Les visiteurs peuvent ainsi se mettre dans la peau des candidats et des lettrés de l’époque et prendre des photos souvenirs.

Fondé en 1076 sous la dynastie des Ly, le Quoc Tu Giam fut le premier établissement national d’enseignement du Vietnam. À l’occasion de son 950e anniversaire, ces initiatives contribuent à renouveler la manière de présenter le patrimoine, en associant ses valeurs historiques et éducatives à des activités interactives adaptées au public d’aujourd’hui. – VNA

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