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À Hai Phong, le Temple de Mao Dien valorise son héritage éducatif

À Hai Phong, le Temple de la Littérature de Mao Dien, deuxième plus grand du Vietnam, valorise son héritage historique et culturel à travers des activités éducatives et des initiatives de préservation du patrimoine.

Le Temple de la Littérature de Mao Dien, classé site national spécial. Photo : VNA
Le Temple de la Littérature de Mao Dien, classé site national spécial. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – Le Temple de la Littérature de Mao Dien est le deuxième plus grand du pays, après celui de Hanoï. Ses valeurs historiques et culturelles, liées à la tradition du savoir, sont mises en valeur par la ville de Hai Phong afin de faire de ce patrimoine un atout pour son développement.

Symbole de la tradition des études et des concours mandarinaux, ce site national spécial, situé dans la commune de Mao Dien, témoigne du développement de l'enseignement confucéen. Fondé sous la dynastie des Le postérieurs, au XVe siècle, à Vinh Lai, il a été transféré à Mao Dien sous la dynastie des Tay Son (1788-1802), où il a fusionné avec l'ancien centre des concours mandarinaux pour former un important centre culturel et éducatif. Sous la dynastie des Mac, ce centre d'examens avait notamment accueilli quatre concours de niveau national.

Au fil des siècles, le site a fait l'objet de plusieurs restaurations. Classé monument historique et culturel national en 1992, puis site national spécial en 2017 et zone touristique de niveau provincial en 2024, il est dédié à Confucius et à huit grandes figures de l'histoire et de la culture vietnamiennes, dont l'enseignant Chu Van An, le lettré Mac Dinh Chi, le médecin Tue Tinh, le héros national Nguyen Trai et le savant Nguyen Binh Khiem.

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La numérisation des informations sur le Temple de la Littérature de Mao Dien permet aux visiteurs de mieux découvrir le monument grâce à une plateforme numérique. Photo : VNA

Le Temple de la Littérature de Mao Dien est aujourd'hui un lieu de promotion du savoir et des talents, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Deux fêtes y sont organisées chaque année, dont la principale au printemps, pour rendre hommage aux grandes figures du passé et célébrer la tradition du respect des enseignants et du savoir.

Les autorités locales s'attachent à préserver ce patrimoine tout en renforçant sa vocation éducative. La conservation des stèles, des documents en caractères chinois et nom et des objets liés à l'histoire des concours mandarinaux s'accompagne de travaux d’études, d’inventaire et de numérisation. Les autorités compétentes coopèrent également avec le secteur de l’éducation et les établissements scolaires pour diversifier les activités de découverte et d’apprentissage du patrimoine.

Conformément à la résolution du Congrès de l’organisation du Parti de la commune de Mao Dien pour la période 2025-2030, les efforts de préservation et de valorisation visent à faire du site un pôle culturel, éducatif et de tourisme spirituel dans l'ouest de Hai Phong. Les autorités locales entendent notamment sensibiliser les jeunes générations à ce patrimoine à travers des programmes éducatifs, afin de renforcer leur connaissance de l'histoire et leur attachement aux traditions locales.

Pour mieux valoriser ce patrimoine, l'enjeu est désormais de dépasser la seule conservation du monument pour en faire une véritable ressource éducative. Les gestionnaires envisagent ainsi de mieux intégrer son histoire aux programmes scolaires, de recourir aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle, et de renforcer les partenariats avec les établissements d'enseignement, les organismes de recherche et les entreprises.

L'objectif est également de faire du Temple de la Littérature de Mao Dien une destination culturelle, éducative et touristique, en l'intégrant à des circuits de découverte d'autres sites historiques et culturels. – VNA

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