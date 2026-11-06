Le Vietnam veut accélérer la transformation numérique de l’éducation

Hanoï (VNA) - Le 6 novembre, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a présidé une conférence nationale en visioconférence consacrée à la transformation numérique dans l’éducation et la formation. Cette réunion avait pour objectif d’évaluer les résultats obtenus et de définir les mesures prioritaires pour la période à venir.



Le secteur de l’éducation et de la formation a, pour l’essentiel, constitué un ensemble de données numériques à l’échelle nationale couvrant les principales composantes du système éducatif. Toutefois, la constitution, l’interconnexion, l’authentification et l’exploitation des bases de données accusent encore des retards.



Sur les quelque 66,6 millions de diplômes numérisés, 44 millions ne sont pas encore associés à un numéro d’identification citoyenne. Sur les 12 millions de diplômes associés à ce numéro et synchronisés sur la plateforme VNeID, seuls environ 1,2 million ont été validés par les usagers.



Selon le Service de l’Éducation et de la Formation de Ho Chi Minh-Ville, l’utilisation de l’IA et son enseignement dans les établissements d’enseignement général permettent à la fois de renouveler la gestion et l’enseignement et de transmettre aux élèves de nouvelles connaissances. Ho Chi Minh vise à ce que tous ses établissements d’enseignement disposent d’un système intelligent d’aide à l’éducation fondé sur l’IA d’ici 2030.



À Hanoï, la municipalité a mobilisé l’ensemble des services concernés dans le cadre d’une campagne de 100 jours visant à compléter les bases de données. La capitale a ainsi numérisé, fiabilisé et standardisé 2,9 millions d’enregistrements de diplômes et de certificats, intégrés au système du ministère, soit un taux de réalisation de 75 %. Elle a également créé 1,76 million de livrets scolaires numériques, soit 99,5 % de l’objectif fixé, et généralisé l’utilisation de la signature numérique dans l’ensemble des établissements d’enseignement.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a demandé de concentrer les efforts sur la fiabilisation et l’interconnexion des données, déterminantes pour la valeur des bases de données du secteur. Le ministère de l’Éducation et de la Formation doit, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique et les autres organismes concernés, procéder rapidement à la fiabilisation des données relatives aux plus de 44 millions de diplômes encore dépourvus de numéro d’identification citoyenne.



Le ministère de la Sécurité publique doit accroître les capacités de connexion afin de synchroniser les bases de données des livrets scolaires et des diplômes numériques avec la Base de données nationale sur la population, pour que les données soient vérifiées, authentifiées et effectivement utilisables.



Le ministère de l’Éducation et de la Formation doit également finaliser, en coordination avec le ministère de la Justice, le plan permettant d’utiliser les livrets scolaires et les diplômes numériques en remplacement des pièces demandées dans les dossiers administratifs.



Il doit en outre travailler avec le ministère de la Sécurité publique pour déterminer les infrastructures à prévoir au Centre national de données afin de répondre aux besoins de toutes les écoles du pays.



Les localités et les établissements d’enseignement doivent poursuivre l’expérimentation et étendre les modèles innovants et les bonnes pratiques d’utilisation des technologies numériques et de l’IA dès l’année scolaire 2026-2027.



Le vice-Premier ministre a appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à agir avec initiative et détermination pour mener à bien les tâches confiées, obtenir des avancées concrètes dès l’année scolaire 2026-2027 et faire de la transformation numérique un véritable atout du secteur de l’éducation et de la formation. -VNA