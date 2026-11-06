Économie

Les entreprises japonaises réaffirment leur engagement à long terme aux côtés du Vietnam

À l’occasion de la visite au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la communauté des entreprises japonaises au Vietnam souhaite approfondir la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines, la transition verte et l’amélioration de l’environnement des investissements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les cinquante prochaines années.

Le président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam (JCCI), Tsuchibashi Akito. Photo: VNA
Le président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam (JCCI), Tsuchibashi Akito. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - La visite du dirigeant Tô Lâm devrait ouvrir une nouvelle perspective pour les cinq prochaines décennies de coopération et approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans une interview accordée à la VNA, le président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam (JCCI), Tsuchibashi Akito, a souligné la volonté des entreprises japonaises de transformer la confiance politique en projets de coopération concrets et de s’engager durablement aux côtés du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam et le Japon entretiennent l’une des relations les plus solides et les plus confiantes de leur histoire diplomatique. Depuis le lancement de la politique de Renouveau et l’ouverture de son économie, le Vietnam a vu la présence précoce des investisseurs japonais, qui ont constamment soutenu ses efforts d’industrialisation et de modernisation.

Le Japon demeure aujourd’hui le premier fournisseur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam, l’un de ses principaux partenaires en matière de coopération dans le travail, une source majeure d’investissements directs étrangers (IDE) et un partenaire commercial important. L’élévation des relations au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, en 2023, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, témoigne de la confiance et de la compréhension mutuelles construites au fil des décennies.

Tsuchibashi Akito a également salué le renforcement du dialogue entre le gouvernement vietnamien et les entreprises japonaises. En 2025 et 2026, l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré à trois reprises des représentants de ces entreprises, tandis que l’actuel chef du gouvernement, Lê Minh Hung, a également présidé des dialogues directs. Les entreprises japonaises contribuent au développement économique du Vietnam par leurs investissements, la création d’emplois, leurs contributions budgétaires, le transfert de technologies, la formation professionnelle et l’amélioration des chaînes d’approvisionnement.

Pour les prochaines années, Tsuchibashi Akito identifie trois domaines prioritaires. Le premier concerne la formation de ressources humaines hautement qualifiées, un enjeu déterminant pour permettre au Vietnam d'accéder au statut de pays industriel développé. Les entreprises japonaises entendent intensifier les partenariats entre universités, instituts de recherche et entreprises, notamment pour former des spécialistes dans les secteurs des hautes technologies, de la transformation numérique et de la croissance verte.

Il a également souligné l’importance des Vietnamiens formés au Japon, qui y acquièrent des compétences et une expérience internationale avant de rentrer au pays pour occuper des postes importants au sein des entreprises.

Le deuxième axe porte sur la transition verte et la sécurité énergétique. Le Vietnam doit en effet concilier la garantie de son approvisionnement en énergie, indispensable au maintien de sa croissance, avec son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Les entreprises japonaises disposent d’atouts dans les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique, les technologies environnementales, le gaz naturel liquéfié (GNL), les énergies renouvelables et la réduction des émissions industrielles.

Tsuchibashi Akito a notamment évoqué l’initiative « Communauté asiatique zéro émission nette » (AZEC), lancée par le gouvernement japonais pour promouvoir des projets énergétiques et de réduction des émissions en Asie, notamment au Vietnam. Il souhaite que les deux gouvernements renforcent leur coopération dans ce cadre afin de répondre à la demande croissante d’électricité tout en poursuivant les objectifs climatiques.

Le troisième axe concerne l’amélioration de l’environnement des investissements. Il a indiqué que les entreprises japonaises investissaient au Vietnam dans une perspective à long terme. La communauté d'affaires souhaite donc que le Vietnam continue d'améliorer la transparence de son cadre juridique, de renforcer la prévisibilité des politiques et de simplifier les procédures administratives.

Enfin, Tsuchibashi Akito a réaffirmé que les entreprises japonaises ne considéraient pas le Vietnam uniquement comme un marché ou une destination d’investissement, mais comme un partenaire de développement. À l’horizon 2045, date à laquelle le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé à revenu élevé, elles entendent poursuivre leur contribution à la formation, au transfert technologique, à la transition verte, à l’innovation numérique et à l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur industrielles.

Il a enfin exprimé l’espoir que la visite du dirigeant Tô Lâm marque une étape décisive dans la définition d'une nouvelle vision pour les cinquante prochaines années et contribue à approfondir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.-VNA

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