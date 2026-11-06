Économie

L’accord VIFTA élargit les perspectives pour les produits vietnamiens en Israël

L’Israël est un marché stratégique au Moyen-Orient, caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et une demande diversifiée. Il offre des débouchés prometteurs aux produits agricoles et alimentaires vietnamiens, aux produits aquatiques ainsi qu'aux secteurs de l'habillement, de la chaussure et des biens de consommation.

Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo : VNA
Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a organisé un séminaire consacré aux opportunités et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes sur le marché israélien dans le contexte actuel. Prenant la parole à cette occasion, Nguyen Minh Phuong, représentante du Département du développement des marchés étrangers (ministère de l’Industrie et du Commerce), a souligné qu’Israël constituait un marché stratégique au Moyen-Orient, caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et une demande diversifiée. Il offre des débouchés prometteurs aux produits agricoles et alimentaires vietnamiens, aux produits aquatiques ainsi qu'aux secteurs de l'habillement, de la chaussure et des biens de consommation.

Les relations commerciales sont en plein essor. Israël est devenu le troisième partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient. Entre 2021 et 2025, les échanges bilatéraux ont connu une croissance continue, atteignant un pic d’environ 3,6 milliards de dollars en 2025. De janvier à août, ce montant s’est élevé à 2,72 milliards de dollars, soit une hausse de 9,3 % sur un an.

Toutefois, Israël demeure un marché exigeant en matière de qualité, de sécurité sanitaire des aliments et de normes techniques. Les exportateurs vietnamiens doivent donc veiller au strict respect des réglementations en vigueur. À ces exigences s'ajoutent les incertitudes liées à la situation sécuritaire et géopolitique régionale, qui compliquent les opérations logistiques, le transport et l'exécution des contrats commerciaux. Entré en vigueur le 17 novembre 2024, le VIFTA offre un cadre plus favorable en réduisant ou supprimant les droits de douane. L’accord facilite les procédures douanières, harmonise les normes techniques et simplifie les certificats d’origine, renforçant ainsi la compétitivité des produits vietnamiens et leur accès au marché israélien à moindre coût. Il stimule aussi la coopération en matière d'investissement et les transferts de technologie.

Selon Mme Phuong, le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuivra sa collaboration avec les agences compétentes et le Bureau commercial en Israël pour fournir des informations, mettre en relation les partenaires et promouvoir le commerce.

De son côté, Le Thai Hoa, conseiller commercial du Vietnam en Israël, a indiqué que les échanges bilatéraux devraient atteindre 4,4 milliards de dollars cette année, soit une progression de 21 %. En 2026, les exportations vietnamiennes vers Israël devraient s'élever à 1,3 milliard de dollars. Elles concernent principalement les téléphones, les produits aquatiques, les chaussures, les noix de cajou, les vêtements et le café. En sens inverse, le Vietnam importe pour environ 2,5 milliards de dollars de marchandises israéliennes, notamment des composants électroniques, des machines et des engrais. Selon lui, les atouts d'Israël dans les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la santé, la biologie, les nouvelles énergies et l'agriculture de pointe offrent d'importantes opportunités de collaboration. Les entreprises israéliennes recherchent activement des partenaires vietnamiens, soutenues par l'existence de vols directs.

Pour tirer pleinement parti du VIFTA, il faut une coordination entre les agences de gestion de l'État, le Bureau commercial du Vietnam en Israël et le monde des affaires. De la part du ministère de l'Industrie et du Commerce et des agences compétentes, il est nécessaire de mettre activement en œuvre VIFTA et de diffuser le contenu des engagements auprès des entreprises ; orientation vers le marché, en encourageant et en mobilisant les entreprises vietnamiennes pour étudier et explorer les opportunités commerciales en Israël. De même, il faut promouvoir les mécanismes de coopération tels que le Comité intergouvernemental et le Comité mixte dans le cadre de VIFTA.

Enfin, les entreprises doivent respecter non seulement les règles d'origine, mais aussi les certifications alimentaires spécifiques et rester en contact avec les représentations diplomatiques vietnamiennes. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #VIFTA #Israël
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