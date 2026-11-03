Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville développe un système de soins à plusieurs niveaux pour les personnes âgées afin d'alléger la pression sur ses systèmes de santé et de protection sociale, tout en aidant les aînés à préserver leur santé, leur qualité de vie et leur contribution à la communauté.



Selon le Service municipal de la santé, la ville compte environ 1,57 million de personnes âgées de 60 ans et plus, soit près de 11 % de sa population. Entrée dans une phase de vieillissement en 2017, la métropole devrait devenir une « ville âgée » aux alentours de 2038.



Le Dr Huynh Minh Chin, directeur adjoint dudit Service, a souligné que les besoins croissants mettent à rude épreuve le modèle traditionnel de prise en charge familiale. Les aînés font face à des pathologies chroniques multiples, des problèmes de mobilité, de malnutrition, de démence ou de dépression. Cette situation exige un soutien continu et une coordination renforcée entre hôpitaux, structures de proximité, familles et services sociaux.



Pour répondre à ces enjeux, la ville a lancé en 2025 des projets pilotes, notamment un programme d'accueil de jour à l'Hôpital de réadaptation et des maladies professionnelles. Son directeur, le professeur agrégé Phan Minh Hoang, a indiqué que l'établissement prend en charge quotidiennement 40 personnes âgées. Outre les soins médicaux et la réadaptation, des activités sociales et récréatives y sont proposées. Nguyen Thi Ai Van, 83 ans (quartier de Khanh Hoi), participante depuis plus de six mois, confie y trouver de la joie grâce au suivi quotidien, aux repas adaptés et aux activités collectives.



D'autres centres d'accueil de jour ont ouvert dans plusieurs quartiers et communes à Hô Chi Minh-Ville. À Binh Tan, un centre inauguré il y a deux mois propose bilans de santé, exercices physiques, échecs et chant. Vu Hong Ninh, président de l'Association locale des personnes âgées, indique que ce modèle maintient le lien social. Le quartier de Binh Tan prévoit aussi la création d'un jardin de plantes médicinales pour permettre aux résidents de rester actifs.



Le Dr Huynh Minh Chin a rappelé que le vieillissement démographique est inévitable et nécessite des préparatifs face à ses répercussions socio-économiques. Le Service municipal de la Santé collabore avec d'autres départements, établissements de soins, centres de formation et entreprises pour bâtir un écosystème accessible, professionnel et intégré. Ce réseau articulera structures, personnel, technologies et financements pour assurer une prise en charge globale : soins initiales, gestion des maladies chroniques, soins à domicile, rééducation, soins de longue durée, soins palliatifs, nutrition et soutien psychologique.



La ville bénéficie d'atouts majeurs : une population importante, des besoins variés et un vaste réseau médical public et privé. Sa capacité d'extension offre des opportunités pour implanter des structures de longue durée et de rééducation. En tant que principal centre médical du Sud, elle s'appuie sur des professionnels expérimentés pour développer la gériatrie.



Il est prévu de structurer ce réseau de soins en cinq niveaux, reliant les familles aux hôpitaux selon l'état de santé, l'autonomie et les moyens financiers des aînés. Le modèle englobera la santé à domicile, les services communautaires, les visites soignantes à domicile, les établissements résidentiels et la prise en charge hospitalière des cas complexes.



Selon le Dr Huynh Minh Chin, ce plan s'inscrira dans la stratégie municipale de la « silver économie ». Les priorités incluent le renforcement des soins de proximité, le développement des services à domicile et d'accueil de jour, l'amélioration des soins gériatriques, la formation du personnel et l'attraction d'investissements dans les zones moins desservies. -VNA

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