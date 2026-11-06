Économie

Bac Ninh mise sur les investissements de qualité pour soutenir sa croissance

Pour les seuls investissements directs étrangers (IDE), Bac Ninh s'est classée au troisième rang national, derrière Hô Chi Minh-Ville et Thai Nguyen.

Modèle d'usine intelligente à la société par actions de production et d'import-export d'emballages Thang Long, dans la ville de Bac Ninh. Photo: VNA
Modèle d'usine intelligente à la société par actions de production et d'import-export d'emballages Thang Long, dans la ville de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - L'attraction des investissements demeure l'un des principaux moteurs de la croissance économique de Bac Ninh. Au cours des dix premiers mois de 2026, le montant total des capitaux mobilisés dans la ville a dépassé 19,7 milliards de dollars.

Pour les seuls investissements directs étrangers (IDE), Bac Ninh s'est classée au troisième rang national, derrière Hô Chi Minh-Ville et Thai Nguyen. Cette performance témoigne de l'attractivité de son environnement d'investissement, mais souligne également la nécessité d'opérer une sélection plus rigoureuse des projets, en privilégiant ceux à forte valeur technologique, susceptibles de générer des effets d'entraînement et de contribuer durablement au développement économique local.

Selon le Service municipal des finances, au cours des dix premiers mois de 2026, la ville a attribué des licences à 203 nouveaux projets d'investissement domestiques cumulant un capital enregistré de plus de 362 700 milliards de dong et à 304 nouveaux projets d'IDE représentant plus de 1,83 milliard de dollars.

En parallèle, 108 projets nationaux ont ajusté leur capital à la hausse avec plus de 27 600 milliards de dong supplémentaires, tandis que 249 projets d'IDE ont augmenté leurs fonds de plus de 2,56 milliards de dollars. Pour le seul mois d'octobre 2026, la ville a attiré 554 millions de dollars de capitaux convertis.

Nguyen Dinh Hieu, directeur du Service municipal des finances, a attribué ces résultats aux efforts constants déployés par les autorités locales pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'efficacité de la gestion publique. Les activités de promotion des investissements ont notamment été intensifiées et ciblées sur des marchés prioritaires tels que la Chine, les États-Unis, le Japon et la République de Corée.

Outre la promotion, la ville met l'accent sur la réforme des procédures administratives, l'amélioration des services aux entreprises et le renforcement des capacités d'innovation. En 2026, Bac Ninh est classée au 5e rang national pour l'Indice d'innovation locale (PII) avec 50,96 points. En dix mois, la ville a approuvé l'aménagement de six nouvelles zones industrielles, portant leur nombre total à 39 sur une superficie globale de 11 903 hectares, avec un taux d'occupation d'environ 53 %.

Évoquant l'environnement d'investissement local, Kim Iee-soo, directeur général de Samsung Electronics Vietnam, a souligné que l'accompagnement des autorités de Bac Ninh avait permis au groupe de développer ses activités dans des conditions favorables. À fin juin 2026, les sites de production de Samsung à Bac Ninh et Thai Nguyen avaient réalisé un chiffre d'affaires cumulé à l'exportation de 500 milliards de dollars. Le groupe s’engage à poursuivre la recherche et le développement de fournisseurs vietnamiens, à les accompagner dans le renforcement de leurs capacités en matière de produits et de qualité, contribuant ainsi à bâtir un écosystème de coopération entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises locales.

Pour la période 2026-2030, Bac Ninh s'est fixé pour objectif d'atteindre une croissance annuelle moyenne de son Produit intérieur brut (PIB) régional comprise entre 11 % et 13 %. La ville ambitionne également de porter la part de l'économie numérique à plus de 45 % du PIB régional et d'atteindre un PIB régional par habitant compris entre 9 200 et 10 000 dollars.-VNA

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