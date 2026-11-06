Économie

INN : Khanh Hoa s’attaque aux failles de la lutte contre la pêche illicite

Pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Khanh Hoa mobilise ses ressources afin de renforcer la gestion de sa flotte de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques, tout en remédiant aux insuffisances constatées dans la lutte contre la pêche INN.

Des pêcheurs de la province de Khanh Hoa débarquent des thons au port de Hon Ro (quartier de Nam Nha Trang). Photo: VNA
Des pêcheurs de la province de Khanh Hoa débarquent des thons au port de Hon Ro (quartier de Nam Nha Trang). Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Dans l’objectif d’obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne au Vietnam pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Khanh Hoa mobilise l’ensemble de ses moyens pour remédier aux insuffisances persistantes dans la gestion de sa flotte de pêche, l’exploitation des systèmes de données VNFishbase, VMS et eCDT, la traçabilité des produits halieutiques et le traitement des infractions.

Au port de pêche de Hon Ro, dans le quartier de Nam Nha Trang, l’un des plus importants du Centre méridional, les forces des garde-frontières, de surveillance des pêches et de gestion portuaire multiplient les actions de sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) y est installé à des endroits accessibles aux pêcheurs. Des tablettes permettent de suivre les navires depuis leur départ jusqu’à leur retour au port, garantissant la transparence et la légalité de l’origine des produits. Les pêcheurs sont également encouragés à tenir des journaux de pêche électroniques.

Propriétaire de deux bateaux de pêche hauturière, Duong Teo, pêcheur résidant à Nha Trang, veille ainsi à consigner rigoureusement les informations relatives à ses activités. À bord de ses deux navires, les données sont enregistrées à la fois sur des supports électroniques et dans des journaux papier, afin d'en assurer la fiabilité.

La province a par ailleurs renforcé son système de surveillance des navires, avec des agents mobilisés 24 heures sur 24 pour détecter les pertes de signal VMS, avertir les bateaux approchant des limites des zones de pêche autorisées et prévenir les risques en mer. Aucun navire ne remplissant pas les conditions réglementaires n’est autorisé à prendre la mer.

Selon les autorités provinciales, Khanh Hoa a obtenu 97,7 points, se classant au quatrième rang parmi les 22 provinces et villes évaluées en septembre dans le cadre de l'indice de lutte contre la pêche INN. Malgré ces résultats, la vigilance reste de mise : 460 navires (9,1 %) radiés du registre, 182 (3,6 %) ne remplissant pas les conditions d'exploitation et 429 (8,5 %) présentant un risque élevé d'infraction font toujours l'objet d'une surveillance renforcée.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Trinh Minh Hoang, a demandé aux organismes compétents de vérifier et de croiser systématiquement les données des systèmes eCDT, VMS et VNFishbase, les journaux de pêche et les dossiers de débarquement. Les documents de traçabilité et de certification doivent être rigoureusement contrôlés, aucune origine ne pouvant être certifiée sans justificatifs suffisants.

Les autorités locales sont également chargées d'examiner individuellement la situation de chaque navire à risque ou radié du registre, en vérifiant notamment sa localisation et ses conditions d'exploitation.-VNA

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