Le haut dirigeant To Lam participera à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang vietnamienne, participera à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, qui se tiendra à Shenzhen, en Chine, du 17 au 20 novembre 2026. Il effectuera également une visite de travail bilatérale en Chine durant cette période.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ce déplacement sera effectué à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse. -VNA