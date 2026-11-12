Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à concrétiser les accords Vietnam-Russie en programmes de coopération efficaces

Lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, le 12 novembre à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné la nécessité de traduire les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux pays en programmes et projets de coopération concrets et efficaces.

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 12 novembre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Le Minh Hung a reçu Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, en visite officielle au Vietnam.

Accueillant Valentina Matvienko et la délégation de haut rang du Conseil de la Fédération, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie. Il a salué le rôle du Conseil de la Fédération et les contributions personnelles de sa présidente au renforcement des relations bilatérales.

Le Premier ministre a souligné que la priorité était désormais de concrétiser les orientations et accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays en programmes et projets de coopération efficaces. Il a proposé que le Conseil de la Fédération poursuive sa coordination avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin d’aider les deux gouvernements à perfectionner le cadre juridique et à lever les obstacles à la coopération.

Sur le plan économique, il a appelé les deux parties à exploiter pleinement les mécanismes de coopération existants, à faciliter les échanges commerciaux et les investissements, ainsi qu’à aider les entreprises à accéder aux marchés et à trouver des partenaires. Il a notamment insisté sur la nécessité de maintenir une coopération efficace dans les domaines de l’énergie et du pétrole et du gaz, et de promouvoir l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le respect des exigences de sûreté, de transfert de technologies et de formation des ressources humaines.

Le chef du gouvernement a également exprimé son souhait que la Russie et les autres membres de l’Union économique eurasiatique (UEEA) engagent rapidement des négociations en vue de réviser l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UEEA, afin de l’adapter aux nouvelles conditions commerciales et de porter les échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars.

Il a par ailleurs appelé à renforcer la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation et l’éducation et la formation, notamment à travers des partenariats entre universités, instituts de recherche et entreprises. Il a également plaidé pour le développement de la coopération décentralisée, des échanges culturels et touristiques et des contacts entre les populations, en tirant davantage parti des liaisons aériennes entre les deux pays.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Valentina Matvienko a remercié le Premier ministre pour cette rencontre et salué les perspectives de développement et le potentiel de coopération du Vietnam. Elle a affirmé que le Conseil de la Fédération soutenait le renforcement des relations bilatérales et était prêt à mobiliser ses prérogatives pour faciliter la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements.

Elle a notamment souhaité promouvoir les liens entre les entités de la Fédération de Russie et les provinces et villes vietnamiennes afin d'ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays. Elle a également appelé à poursuivre la coopération dans la formation, l’enseignement du russe, les échanges culturels et le tourisme, soulignant le rôle des générations de Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Russie ainsi que des organisations d’amitié dans le rapprochement des deux peuples.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coordination entre les gouvernements, les organes législatifs et les collectivités locales pour accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux, lever les obstacles concrets et améliorer l’efficacité de la coopération.

Elles ont également souligné l’importance de l’éducation, des sciences, de la culture et des échanges entre jeunes générations pour consolider durablement les relations Vietnam-Russie. Les deux parties encourageront les organismes et collectivités locales à proposer des programmes de coopération adaptés à leurs atouts et besoins respectifs.

Elles ont enfin réaffirmé leur volonté de favoriser les échanges entre les populations, à travers notamment des initiatives telles que la deuxième édition du Forum de diplomatie populaire Vietnam-Russie, récemment organisée à Saint-Pétersbourg, le Festival culturel du Vietnam 2025 et diverses activités de mise en relation entre entreprises et collectivités locales des deux pays. -VNA

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