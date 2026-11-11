La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas





Hanoï (VNA) – Le Vietnam souhaite approfondir son Partenariat global avec les Pays-Bas et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors de sa rencontre, le 11 novembre à Hanoï, avec l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.



La vice-ministre a félicité l’ambassadeur pour sa nomination et s’est dite convaincue que sa riche expérience diplomatique lui permettrait de mener à bien sa mission et de contribuer activement au renforcement des relations bilatérales. Elle s’est réjouie des avancées concrètes et efficaces enregistrées ces dernières années, soulignant que les Pays-Bas demeuraient le premier partenaire commercial et investisseur de l’Union européenne (UE) au Vietnam.



Afin de consolider les acquis de la coopération bilatérale, Lê Thi Thu Hang a proposé aux deux parties de maintenir la dynamique des contacts et des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants, notamment le Comité intergouvernemental sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, ainsi que les consultations politiques au niveau des vice-ministres.



Elle a également appelé à tirer pleinement parti des avantages de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) et à élargir la coopération dans les domaines où les Pays-Bas disposent d’atouts, tels que l’économie maritime, les affaires maritimes, la construction navale, l’agriculture intelligente, la finance, les énergies renouvelables, les sciences et technologies, les semi-conducteurs et la logistique.



À cette occasion, la vice-ministre a demandé aux Pays-Bas d’accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), et de contribuer à convaincre la Commission européenne (CE) de lever dans les meilleurs délais le « carton jaune » imposé aux produits halieutiques vietnamiens au titre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Se disant honoré d’assumer ses nouvelles fonctions au Vietnam, l’ambassadeur Remco van Wijngaarden a remercié les dirigeants du ministère des Affaires étrangères pour leur accueil chaleureux. Partageant les orientations de coopération proposées par la vice-ministre, il s’est engagé à travailler en étroite coordination avec les organismes vietnamiens afin d’approfondir les deux cadres de partenariat stratégique consacrés respectivement à « l’adaptation au changement climatique et à la gestion de l’eau » et à « l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire », et de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.



Les deux parties sont également convenues de promouvoir la conclusion de nouveaux accords de coopération et de mettre en œuvre efficacement des projets prioritaires dans les domaines de l’économie circulaire, des hautes technologies et de la lutte contre le changement climatique. Elles ont en outre souligné l’importance de renforcer la coopération dans l’éducation, le tourisme et les échanges entre les populations.



Enfin, elles ont affirmé leur volonté de poursuivre leur étroite coordination et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité ainsi qu’au développement dans le monde.- VNA

source