Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon

Tokyo (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Tokyo le 11 novembre, achevant avec succès sa visite officielle au Japon, effectuée du 8 au 11 novembre à l’invitation de l’État japonais.

Durant cette visite, le dirigeant To Lam et son épouse ont rencontré l’empereur et l’impératrice du Japon et participé à un banquet offert en leur honneur au Palais impérial. Le dirigeant vietnamien a également participé à la cérémonie d’accueil officielle, aux entretiens avec la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, à une conférence de presse et à la cérémonie d’échange de documents de coopération. Il s’est en outre adressé au Parlement japonais, s’est rendu dans la préfecture de Kanagawa et a eu plusieurs autres rencontres de haut niveau.

Lors des entretiens, les deux dirigeants ont réaffirmé que le Vietnam et le Japon étaient des partenaires de premier plan et de long terme, partageant de nombreux intérêts communs, et que le développement de l’un favorisait celui de l’autre. Le Vietnam constitue une priorité de la politique étrangère et de la Nouvelle stratégie de croissance du Japon.

Dans un contexte international de plus en plus complexe, les deux parties ont adopté une Déclaration de vision commune Vietnam-Japon, visant à porter à un nouveau niveau le partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, sur la base d’un partenariat d’accompagnement, de co-création et de bénéfices mutuels, au service d’une croissance de haute qualité, de l’autonomie stratégique et de la résilience.

Les deux parties ont salué les progrès substantiels et globaux des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023. La confiance politique s’est consolidée et renforcée grâce à des échanges et des contacts réguliers de haut niveau dans les différents canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Les mécanismes de dialogue entre les organes, ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays ont été mis en œuvre efficacement.

Les deux parties sont convenues de promouvoir la diplomatie de haut niveau et de maintenir les échanges et contacts à ce niveau afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.

Dans le domaine agricole, elles ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de la troisième phase (2025-2030) de la Vision à moyen et long termes pour la coopération agricole Vietnam-Japon, en privilégiant les investissements, les transferts de technologies et de connaissances ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées. Elles ont également salué l’avancement des consultations techniques sur l’accès au marché japonais pour le pomelo vietnamien et sur celui du Vietnam pour le raisin japonais, avec des perspectives d’exportation réciproque dès l’année prochaine.

Les deux pays ont par ailleurs convenu de renforcer leur coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies spatiales, maritimes et océaniques, la médecine, les biotechnologies, l’agriculture de haute technologie et les minerais stratégiques. Ils entendent développer les projets de recherche conjoints, élargir le programme NEXUS, accueillir davantage de doctorants vietnamiens au Japon dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA, ainsi que mettre en œuvre efficacement 14 projets dans le cadre du Mécanisme de crédits conjoints (JCM).

Enfin, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de ressources humaines et la coopération dans la santé, le travail et l’éducation, d’organiser le troisième Forum de coopération entre les collectivités locales Vietnam-Japon en 2027 et d’accélérer les négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral sur la sécurité sociale. Elles ont également décidé d’engager des consultations sur un accord relatif à la notification et aux contacts consulaires. -VNA