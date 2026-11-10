Hô Chi Minh-Ville : 1 005 restes de soldats tombés au combat retrouvés au parc Lê Thi Riêng

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au 9 novembre, les équipes spécialisées de Hô Chi Minh-Ville avaient découvert et exhumé 1 005 restes de soldats tombés au combat au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, a annoncé le Commandement militaire municipal.
Du 23 juin au 9 novembre 2026, les cadres et soldats de l’équipe K74, relevant du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville et chargée de la recherche et de l’exhumation des restes des soldats tombés au combat, ont retrouvé 1 005 restes au parc Lê Thi Riêng, dont 371 accompagnés d’objets personnels. Parmi ces restes, 972 ont été retrouvés individuellement et 33 dans huit fosses communes, dont deux dans la zone A et six dans la zone B.
Les opérations de recherche et d’exhumation au parc Lê Thi Riêng se sont déroulées en deux phases. Lors de la première, du 23 juin au 14 octobre, l’équipe a retrouvé 731 restes, qui ont ensuite fait l’objet d’une cérémonie d’hommage funèbre avant d’être inhumés conformément à la réglementation.
La deuxième phase, lancée le 15 octobre, se poursuit dans la zone B, où le périmètre des recherches a été élargi. À ce jour, l’équipe K74 y a retrouvé 274 dépouilles individuelles, dont 64 accompagnées d’objets personnels. Pour la seule journée du 9 novembre 2026, après avoir traité plus de 620 m³ de terre, l’équipe a découvert six restes supplémentaires, dont deux accompagnés d’objets personnels.
Récemment, le Comité directeur de Hô Chi Minh-Ville chargé de la recherche, de l’exhumation et de l’identification des restes des soldats tombés au combat a rendu public le plan de mise en œuvre de la deuxième phase des opérations au parc Lê Thi Riêng. Celui-ci vise à poursuivre les recherches dans les zones déjà prospectées, à élargir le périmètre des fouilles, à procéder sans délai aux analyses ADN pour identifier les soldats tombés au combat et à permettre à leurs restes de regagner au plus tôt leurs localités d’origine, auprès de leurs familles et de leurs compagnons d’armes.
Les services compétents procèdent à des fouilles minutieuses dans les zones où des restes ont été découverts, tout en effectuant des sondages et en recherchant d’autres fosses funéraires. Les opérations doivent être menées avec rigueur et méthode, dans le respect des procédures techniques et des dispositions légales. Elles nécessitent une coordination étroite entre les services municipaux, les autorités locales concernées et les différentes forces mobilisées, tout en garantissant la sécurité des personnes, des équipements et des infrastructures techniques, ainsi que le maintien de l’ordre public et la sécurité routière.
Le Comité directeur municipal a demandé que les opérations de la deuxième phase soient menées selon une approche progressive, en donnant la priorité aux zones les plus accessibles avant d'intervenir dans les secteurs plus complexes. Les travaux doivent respecter le principe suivant : « Procéder étape par étape, commencer par les zones les plus faciles avant de s'attaquer aux plus difficiles, avec prudence et minutie ». La fin des opérations de recherche et d’exhumation de cette deuxième phase est prévue en novembre 2026. - VNA
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