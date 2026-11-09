Le dirigeant To Lam salue le rôle de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 9 novembre à Tokyo la présidente de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, Obuchi Yuko, accompagnée de 20 membres de la direction de cette organisation, dont la ministre japonaise des Finances, Katayama Satsuki, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Takebe Arata, ainsi que plusieurs parlementaires japonais.



Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a salué le rôle et les contributions de l'Alliance au renforcement de la confiance politique, de la coopération parlementaire, des échanges entre les collectivités locales et des liens entre les peuples. Il s'est dit convaincu que, sous la direction d'Obuchi Yuko, l'Alliance continuerait à promouvoir l'amitié traditionnelle et à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Japon.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a appelé l'Alliance à poursuivre son rôle de passerelle en favorisant les échanges entre les dirigeants parlementaires, les organes spécialisés et les parlementaires des deux pays, notamment les jeunes et les femmes parlementaires. Il a également souhaité renforcer le partage d'expériences législatives et institutionnelles, ainsi que la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, des sciences et technologies, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées et des échanges entre collectivités locales, dans un esprit de co-construction.



Il a par ailleurs souhaité que les parlementaires japonais continuent de soutenir la communauté de près de 700.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon, afin de consolider les fondements sociaux des relations bilatérales.



De son côté, Obuchi Yuko, ainsi que les ministres et les principaux membres de l'Alliance, ont chaleureusement salué cette première visite officielle du dirigeant vietnamien au Japon dans ses nouvelles fonctions, la qualifiant d'étape importante pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Obuchi Yuko s'est félicitée des progrès socio-économiques du Vietnam et du développement positif des relations entre les deux pays.



Les membres de l'Alliance ont également salué la participation du Vietnam à l'Exposition horticole internationale 2027 à Yokohama (GREEN×EXPO 2027). Ils ont réaffirmé leur volonté de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'économie, le commerce, l'agriculture, la transformation et l'exportation de produits agricoles, ainsi que la cybersécurité. Ils ont aussi exprimé le souhait de renforcer les échanges avec le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon, afin de contribuer au développement des relations bilatérales. -VNA

