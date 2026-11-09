Politique

Des dirigeants vietnamiens présentent leurs condoléances après une fusillade en Pologne

Le Vietnam a adressé ses condoléances à la Pologne après la fusillade meurtrière survenue le 7 novembre à Cracovie.

Des membres des forces de sécurité et des policiers devant le domicile du suspect de la fusillade à Ostrowiec Świętokrzyski, en Pologne, le 8 novembre 2026. Photo : PAP/VNA
Des membres des forces de sécurité et des policiers devant le domicile du suspect de la fusillade à Ostrowiec Świętokrzyski, en Pologne, le 8 novembre 2026. Photo : PAP/VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 9 novembre, des messages de condoléances au président polonais Karol Nawrocki et au Premier ministre Donald Tusk, à la suite d'une fusillade survenue le 7 novembre à Cracovie, en Pologne, faisant plusieurs morts et blessés. – VNA

#fusillade en Pologne
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