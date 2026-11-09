Des dirigeants vietnamiens présentent leurs condoléances après une fusillade en Pologne

Les députés ont débattu de plusieurs projets de loi portant modification et complément de certaines dispositions de la loi sur l’assurance sociale, du Code du travail, de la loi sur les archives, de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur les activités de la Croix-Rouge et de la loi sur l’emploi à la deuxième session de l’Assemblée nationale (AN) tenue, le 9 novembre.