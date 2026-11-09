Des dirigeants vietnamiens présentent leurs condoléances après une fusillade en Pologne

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 9 novembre, des messages de condoléances au président polonais Karol Nawrocki et au Premier ministre Donald Tusk, à la suite d'une fusillade survenue le 7 novembre à Cracovie, en Pologne, faisant plusieurs morts et blessés. – VNA
Aucune victime vietnamienne n’est enregistré à la suite de la fusillade en Pologne
Six personnes, dont trois Polonais et un Britannique, ont été tuées par balle samedi aux alentours de 15h00 par un homme qui a ouvert le feu depuis sa voiture sur la grand-place de la vieille ville, faisant également plusieurs blessés dont deux policiers et cinq étrangers.