Politique

Le Vietnam adresse ses félicitations au Cambodge à l'occasion de sa Fête nationale

Marquant le 73e anniversaire de la Fête nationale du Royaume du Cambodge (9 novembre 1953 - 9 novembre 2026), le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adressé ses félicitations les plus chaleureuses au Comité central du Parti du peuple cambodgien.

Le roi du Cambodge procède à l'allumage de la Flamme de la Victoire au Monument de l'Indépendance. Photo : VNA
Le roi du Cambodge procède à l'allumage de la Flamme de la Victoire au Monument de l'Indépendance. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 73e anniversaire de la Fête nationale du Royaume du Cambodge (9 novembre 1953 - 9 novembre 2026), le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC).

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a adressé une lettre et une corbeille de fleurs de félicitations au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, ainsi qu’une autre corbeille au président du PPC, Hun Sen.

Le Premier ministre Le Minh Hung a adressé une lettre de félicitations à son homologue cambodgien, Hun Manet. Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a fait de même auprès du président du Sénat cambodgien, Hun Sen, et de la présidente de l’Assemblée nationale, Khuon Sudary. Quant à Tran Cam Tu, membre permanent du Secrétariat du CC du PCV, il a adressé une corbeille de fleurs de félicitations à Say Chhum, vice-président et chef du Comité permanent du CC du PPC.

Dans son message de félicitations, le CC du PCV a chaleureusement salué les grandes réalisations accomplies par le Cambodge au cours des 73 dernières années. Il s’est dit convaincu que, sous le règne éclairé du roi Norodom Sihamoni, sous la direction du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, et avec le PPC, dirigé par son président Hun Sen, jouant un rôle central, le Cambodge continuerait à remporter de nouveaux succès et à obtenir des résultats encore plus importants dans tous les domaines. Il mènerait à bien le Programme politique du Parti pour la période 2023-2028, organiserait avec succès les élections des conseils communaux et de quartiers en 2027 et poursuivrait l’édification d’un Royaume du Cambodge toujours plus prospère.

Dans leurs lettres de félicitations, les dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Vietnam ont souligné que les liens étroits et la coopération étroite entre les deux Partis et les deux pays, forgés au fil des générations et des épreuves de l’histoire, constituaient un précieux patrimoine commun des deux peuples. Ils se sont réjouis du renforcement constant de ces relations, qui ont apporté des bénéfices concrets aux populations des deux pays et contribué à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont affirmé leur volonté de continuer à œuvrer de concert avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens pour préserver et développer les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux pays, afin de les rendre toujours plus étroites et efficaces.

À cette occasion, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, a également adressé une lettre de félicitations à Prak Sokhonn, membre du Comité permanent et chef de la Commission des relations extérieures du CC du PPC, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Cambodge
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